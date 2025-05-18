Россия планирует запуск межконтинентальной баллистической ракеты PC-24

Главное управление разведки Украины предупреждает о том, что страна-агрессорка Россия планирует "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Это произойдет в рамках тактики запугивания, к которой довольно часто прибегает враг.

Что в этот раз задумала Россия

Как удалось узнать украинским разведчикам, запуск может быть произведен в ночь на 19 мая 2025 года.

Главная цель России — оказание демонстративного давления и устрашения Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО.

По предварительным данным, страна-агрессорка осуществит "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс".

Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса предписано осуществить расчету 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства-агрессора, — сказано в сообщении Главного управления разведки Украины. Поделиться

Кроме того, удалось узнать, что место запуска — район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России.