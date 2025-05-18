Россия планирует запуск межконтинентальной баллистической ракеты PC-24
Категория
Украина
Дата публикации

Россия планирует запуск межконтинентальной баллистической ракеты PC-24

ГУР
Что в этот раз задумала Россия
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Главное управление разведки Украины предупреждает о том, что страна-агрессорка Россия планирует "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Это произойдет в рамках тактики запугивания, к которой довольно часто прибегает враг.

Главные тезисы

  • Запуск может состояться в ночь на 19 мая 2025 года.
  • Ракета РС-24 имеет дальность полета более 10 тысяч километров.

Что в этот раз задумала Россия

Как удалось узнать украинским разведчикам, запуск может быть произведен в ночь на 19 мая 2025 года.

Главная цель России — оказание демонстративного давления и устрашения Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО.

По предварительным данным, страна-агрессорка осуществит "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс".

Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса предписано осуществить расчету 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства-агрессора, — сказано в сообщении Главного управления разведки Украины.

Кроме того, удалось узнать, что место запуска — район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России.

Согласно данным ГУР, дальность полета указанной трехступенчатой твердотопливной ракеты составляет более 10 тысяч километров.

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