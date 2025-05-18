"Тупорылая потеря людей". Генштаб отреагировал на обвинение комбата "Магуры"

Более дебильных задач, как на текущем направлении, я не получал. Когда-то расскажу детали, но тупорылая потеря людей, дрожание перед бестолковым генералитетом, кроме как к провалам, не приводит ни к чему. Все, на что способны — выговоры, расследования, наложение взысканий... "Политические" игры и оценка реального положения дел не соответствует ни действительности, ни возможностям. Заигрались.