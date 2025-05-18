"Тупорылая потеря людей". Генштаб отреагировал на обвинение комбата "Магуры"

17 мая командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин обвинил командование в "дебильных задачах" и "тупорилой потере людей", а также написал рапорт с просьбой отстранить его от должности. На это заявление уже отреагировал Генеральный штаб ВСУ.
Главные тезисы
- По словам Ширшина, оценка реального положения дел на фронте не соответствует ни действительности, ни возможностям.
- 47 бригада выполняет задачи в Курской области с осени 2024 года.
Как Генштаб комментирует обвинения Ширшина
18 мая Генштаб ВСУ впервые отреагировал на заявление Александра Ширшина.
Кроме того, указано, что отдельно подробно будут проанализированы приказы и распоряжения, поступавшие с разных уровней военного управления, на предмет целесообразности сложившихся решений в боевой обстановке.
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