"Тупорылая потеря людей". Генштаб отреагировал на обвинение комбата "Магуры"
Категория
Украина
Дата публикации

"Тупорылая потеря людей". Генштаб отреагировал на обвинение комбата "Магуры"

Генштаб ВСУ
Как Генштаб комментирует обвинения Ширшина
Читати українською

17 мая командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин обвинил командование в "дебильных задачах" и "тупорилой потере людей", а также написал рапорт с просьбой отстранить его от должности. На это заявление уже отреагировал Генеральный штаб ВСУ.

Главные тезисы

  • По словам Ширшина, оценка реального положения дел на фронте не соответствует ни действительности, ни возможностям.
  • 47 бригада выполняет задачи в Курской области с осени 2024 года.

Как Генштаб комментирует обвинения Ширшина

Более дебильных задач, как на текущем направлении, я не получал. Когда-то расскажу детали, но тупорылая потеря людей, дрожание перед бестолковым генералитетом, кроме как к провалам, не приводит ни к чему. Все, на что способны — выговоры, расследования, наложение взысканий... "Политические" игры и оценка реального положения дел не соответствует ни действительности, ни возможностям. Заигрались.

Александр Ширшин

Александр Ширшин

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура"

Фото: скриншот

18 мая Генштаб ВСУ впервые отреагировал на заявление Александра Ширшина.

По распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа по всестороннему изучению обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.

Кроме того, указано, что отдельно подробно будут проанализированы приказы и распоряжения, поступавшие с разных уровней военного управления, на предмет целесообразности сложившихся решений в боевой обстановке.

По результатам проверки будут приняты решения.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ резко увеличила количество штурмов в Харьковской области
Что происходит на Харьковщине
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Завершение войны РФ против Украины. Путин унизил Трампа и его команду
Путин снова бросает вызов Трампу
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Введение миротворцев в Украину. Мерц сообщил неутешительные новости
Мерц объяснил, что происходит в Европе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?