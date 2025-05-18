Введение миротворцев в Украину. Мерц сообщил неутешительные новости

По словам немецкого лидера Фридриха Мерца, по состоянию на сегодняшний день Европа не рассматривает возможность отправки войск в Украину, ведь в центре внимания союзников Украины остается другой вопрос, а именно прекращение огня со стороны России.

Мерц объяснил, что происходит в Европе

С заявлением на этот счет лидер ФРГ выступил после встречи лидеров стран ЕС и украинского лидера Владимира Зеленского на саммите в Албании.

Мерц обращает внимание на то, что любые планы будущего мирного урегулирования должны предусматривать четкий формат переговоров и потенциальные гарантии безопасности для Украины.

Следующим шагом должно стать четкое определение формата мирных переговоров, а также того, какие гарантии безопасности, возможно, когда-нибудь понадобятся Украине. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

По его убеждению, вопрос введения европейских войск пока преждевременный.

Пока нет оснований говорить (о войсках — ред.), мы далеки от этого. Мы хотим, чтобы остановилась стрельба, прекратились убийства… это те вопросы, которыми мы сейчас занимаемся, и никакими другими, — подчеркнул немецкий лидер. Поделиться

Журналисты и аналитики обращают внимание на то, что позиция Мерца не слишком отличается от того, как к вопросу введения миротворцев относился его предшественник Олаф Шольц.