Введение миротворцев в Украину. Мерц сообщил неутешительные новости

По словам немецкого лидера Фридриха Мерца, по состоянию на сегодняшний день Европа не рассматривает возможность отправки войск в Украину, ведь в центре внимания союзников Украины остается другой вопрос, а именно прекращение огня со стороны России.
Главные тезисы
- Фридрих Мерц отмечает необходимость четкого формата переговоров и гарантий безопасности для Украины.
- Позиция Мерца по этому вопросу совпадает с позицией его предшественника Олафа Шольца.
Мерц объяснил, что происходит в Европе
С заявлением на этот счет лидер ФРГ выступил после встречи лидеров стран ЕС и украинского лидера Владимира Зеленского на саммите в Албании.
Мерц обращает внимание на то, что любые планы будущего мирного урегулирования должны предусматривать четкий формат переговоров и потенциальные гарантии безопасности для Украины.
По его убеждению, вопрос введения европейских войск пока преждевременный.
Журналисты и аналитики обращают внимание на то, что позиция Мерца не слишком отличается от того, как к вопросу введения миротворцев относился его предшественник Олаф Шольц.
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