Россия запустила по Украине рекордное количество дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Россия запустила по Украине рекордное количество дронов

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 18 мая - что известно
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Страна-агрессорка Россия начала новое воздушное нападение на мирные украинские города и села в 16:00 17 мая. На этот раз враг атаковал 273 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Главные тезисы

  • Силы ПВО смогли уничтожить 88 ударных БПЛА типа Shahed.
  • Еще 128 российских беспилотников-имитаторов были обезврежены РЭБ.

Атака РФ на Украину 18 мая — что известно

Новое воздушное нападение россияне совершали с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 88 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и центре страны.

Воздушные силы ВСУ отмечают, что 128 беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Кроме того, указано, что один вражеский БПЛА — в воздухе, боевая работа продолжается.

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина и Донетчина. Держим небо! Вместе — к победе! — призывают защитники украинского неба.

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