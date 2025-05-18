Россия запустила по Украине рекордное количество дронов

Страна-агрессорка Россия начала новое воздушное нападение на мирные украинские города и села в 16:00 17 мая. На этот раз враг атаковал 273 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Главные тезисы
- Силы ПВО смогли уничтожить 88 ударных БПЛА типа Shahed.
- Еще 128 российских беспилотников-имитаторов были обезврежены РЭБ.
Атака РФ на Украину 18 мая — что известно
Новое воздушное нападение россияне совершали с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.
К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ отмечают, что 128 беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).
Кроме того, указано, что один вражеский БПЛА — в воздухе, боевая работа продолжается.
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