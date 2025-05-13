Евросоюз предупредил Россию о новых серьезных проблемах
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Экономика
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Евросоюз предупредил Россию о новых серьезных проблемах

ЕС не планирует сдаваться в санкционной войне с Россией
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Лидеры Европы будут усиливать санкционное давление на страну-агрессору РФ, пока она не остановит захватническую войну против Украины. А это значит, что после 17-го пакета санкций будет 18-й – и так далее.

Главные тезисы

  • Главным объектом санкций станет российский экспорт ископаемого топлива.
  • Евросоюз рассматривает возможность установления верхнего предела цены на российскую нефть.

ЕС не планирует сдаваться в санкционной войне с Россией

С новым заявлением по этому поводу выступил вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

По словам последнего, Еврокомиссия намерена продолжать усиливать санкционное давление на Россию.

В первую очередь, речь идет о том, что после 17-го пакета будет подготовлен 18-й пакет санкций.

Со стороны Еврокомиссии мы, безусловно, готовы продолжать оказывать давление на Россию, в том числе, работая над новыми санкциями, — подчеркнул Валдис Домбровскис.

Комментируя список потенциальных сфер усиления санкционного давления на РФ со стороны Евросоюза, еврокомиссар обратил внимание, что главным источником доходов России является экспорт ископаемого топлива.

Именно на этом слабом месте страны-агрессорки намерен сосредоточиться официальный Брюссель.

Мы уже давно запретили импорт российского угля. Вместе с партнерами по G7 мы можем установить верхний предел цены на российскую нефть, а также работать против того, чтобы Россия обходила этот предел с помощью теневого флота.

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