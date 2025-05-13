Євросоюз попередив Росію про нові серйозні проблеми

Лідери Європи будуть посилювати санкційний тиск на країну-агресорку РФ доти, доки вона не зупинить загарбницьку війну проти України. А це означає, що після 17-го пакету санкцій буде 18-й - і так далі.
Головні тези:
- Головним об'єктом санкцій стане російський експорт викопного палива.
- Євросоюз розглядає можливість встановлення верхньої межі ціни на російську нафту.
ЄС не планує здаватися у санкційній війні з Росією
З новою заявою з цього приводу виступив віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.
За словами останнього, Єврокомісія має намір продовжувати посилювати санкційний тиск на Росію.
Насамперед йдеться про те, що після 17-го пакета буде підготований 18-й пакет санкцій.
Коментуючи список потенційних сфер посилення санкційного тиску на РФ з боку Євросоюзу, єврокомісар звернув увагу на те, що головним джерелом доходів Росії є експорт викопного палива.
Саме на цьому слабкому місці країни-агресорки має намір зосередитися офіційний Брюссель.
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