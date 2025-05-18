Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів

Країна-агресорка Росія розпочала новий повітряний напад на мирні українські міста та села о 16:00 17 травня. Цього разу ворог атакував 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Головні тези:
- Сили ППО змогли знищити 88 ударних БпЛА типу Shahed.
- Ще 128 російських безпілотників-імітаторів були знешкоджені РЕБ.
Атака РФ на Україну 18 травня — що відомо
Новий повітряний напад росіяни здійснювали із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ наголошують, що 128 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Окрім того, вказано, що один ворожий БпЛА — в повітрі, бойова робота триває.
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