Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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Країна-агресорка Росія розпочала новий повітряний напад на мирні українські міста та села о 16:00 17 травня. Цього разу ворог атакував 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Головні тези:

  • Сили ППО змогли знищити 88 ударних БпЛА типу Shahed.
  • Ще 128 російських безпілотників-імітаторів були знешкоджені РЕБ.

Атака РФ на Україну 18 травня — що відомо

Новий повітряний напад росіяни здійснювали із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 88 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ наголошують, що 128 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Окрім того, вказано, що один ворожий БпЛА — в повітрі, бойова робота триває.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина. Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають захисники українського неба.

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