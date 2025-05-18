Введення миротворців в Україну. Мерц повідомив невтішні новини

За словами німецького лідера Фрідріха Мерца, станом на сьогодні Європа не розглядає можливість відправлення військ в Україну, адже у центрі уваги союзників України залишається інше запитання, а саме припинення вогню з боку Росії.

Мерц пояснив, що відбувається в Європі

З заявою з цього приводу лідер ФРН виступив після зустрічі лідерів країн ЄС та українського лідера Володимира Зеленського на саміті в Албанії.

Мерц звертає увагу на те, що будь-які плани щодо майбутнього мирного врегулювання повинні передбачати чіткий формат переговорів і потенційні гарантії безпеки для України.

Наступним кроком має стати чітке визначення формату мирних переговорів, а також того, які гарантії безпеки, можливо, колись знадобляться Україні. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

На його переконання, питання введення європейських військ є наразі передчасним.

Наразі немає підстав говорити (про війська — ред.), ми далекі від цього. Ми хочемо, щоб зупинилася стрілянина, припинилися вбивства… це ті питання, якими ми зараз займаємося, і ніякими іншими, — наголосив німецький лідер. Поширити

Журналісти та аналітики звертають увагу на те, що позиція Мерца не надто відрізняється від того, як до питання введення миротворців ставився його попередник Олаф Шольц.