Введення миротворців в Україну. Мерц повідомив невтішні новини
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Введення миротворців в Україну. Мерц повідомив невтішні новини

Мерц
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Джерело:  Reuters

За словами німецького лідера Фрідріха Мерца, станом на сьогодні Європа не розглядає можливість відправлення військ в Україну, адже у центрі уваги союзників України залишається інше запитання, а саме припинення вогню з боку Росії.

Головні тези:

  • Фрідріх Мерц вказує на необхідність чіткого формату переговорів та гарантій безпеки для України.
  • Позиція Мерца у цьому питанні збігається з позицією його попередника Олафа Шольца.

Мерц пояснив, що відбувається в Європі

З заявою з цього приводу лідер ФРН виступив після зустрічі лідерів країн ЄС та українського лідера Володимира Зеленського на саміті в Албанії.

Мерц звертає увагу на те, що будь-які плани щодо майбутнього мирного врегулювання повинні передбачати чіткий формат переговорів і потенційні гарантії безпеки для України.

Наступним кроком має стати чітке визначення формату мирних переговорів, а також того, які гарантії безпеки, можливо, колись знадобляться Україні.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

На його переконання, питання введення європейських військ є наразі передчасним.

Наразі немає підстав говорити (про війська — ред.), ми далекі від цього. Ми хочемо, щоб зупинилася стрілянина, припинилися вбивства… це ті питання, якими ми зараз займаємося, і ніякими іншими, — наголосив німецький лідер.

Журналісти та аналітики звертають увагу на те, що позиція Мерца не надто відрізняється від того, як до питання введення миротворців ставився його попередник Олаф Шольц.

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