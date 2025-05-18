Введення миротворців в Україну. Мерц повідомив невтішні новини

За словами німецького лідера Фрідріха Мерца, станом на сьогодні Європа не розглядає можливість відправлення військ в Україну, адже у центрі уваги союзників України залишається інше запитання, а саме припинення вогню з боку Росії.
Головні тези:
- Фрідріх Мерц вказує на необхідність чіткого формату переговорів та гарантій безпеки для України.
- Позиція Мерца у цьому питанні збігається з позицією його попередника Олафа Шольца.
Мерц пояснив, що відбувається в Європі
З заявою з цього приводу лідер ФРН виступив після зустрічі лідерів країн ЄС та українського лідера Володимира Зеленського на саміті в Албанії.
Мерц звертає увагу на те, що будь-які плани щодо майбутнього мирного врегулювання повинні передбачати чіткий формат переговорів і потенційні гарантії безпеки для України.
На його переконання, питання введення європейських військ є наразі передчасним.
Журналісти та аналітики звертають увагу на те, що позиція Мерца не надто відрізняється від того, як до питання введення миротворців ставився його попередник Олаф Шольц.
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