"Тупорила втрата людей". Генштаб відреагував на звинувачення комбата "Маґури"

17 травня командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин звинуватив командування в "дебільних задачах" і “тупорилій втраті людей”, а також написав рапорт з проханням усунути його з посади. На цю заяву уже відреагував Генеральний штаб ЗСУ.
Головні тези:
- За словами Ширшина, оцінка реального стану справ на фронті не відповідає ні дійсності, ні можливостям.
- 47 бригада виконує завдання у Курській області з осені 2024 року.
Як Генштаб коментує звинувачення Ширшина
18 травня Генштаб ЗСУ вперше відреагував на заяву Олександра Ширшина.
Окрім того, наголошується, що окремо детально буде проаналізовано накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління, на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася.
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