"Тупорила втрата людей". Генштаб відреагував на звинувачення комбата "Маґури"
Категорія
Україна
Дата публікації

"Тупорила втрата людей". Генштаб відреагував на звинувачення комбата "Маґури"

Генштаб ЗСУ
Як Генштаб коментує звинувачення Ширшина

17 травня командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин звинуватив командування в "дебільних задачах" і “тупорилій втраті людей”, а також написав рапорт з проханням усунути його з посади. На цю заяву уже відреагував Генеральний штаб ЗСУ.

Головні тези:

  • За словами Ширшина, оцінка реального стану справ на фронті не відповідає ні дійсності, ні можливостям.
  • 47 бригада виконує завдання у Курській області з осені 2024 року.

Як Генштаб коментує звинувачення Ширшина

Дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів, не приводить ні до чого. Все, на що спроможні — догани, розслідування, накладання стягнень… "Політичні" ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися.

Олександр Ширшин

Олександр Ширшин

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура"

Фото: скриншот

18 травня Генштаб ЗСУ вперше відреагував на заяву Олександра Ширшина.

За розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.

Окрім того, наголошується, що окремо детально буде проаналізовано накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління, на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася.

За результатами перевірки будуть прийняті відповідні рішення.

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