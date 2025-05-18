"Тупорила втрата людей". Генштаб відреагував на звинувачення комбата "Маґури"

Дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів, не приводить ні до чого. Все, на що спроможні — догани, розслідування, накладання стягнень… "Політичні" ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися.