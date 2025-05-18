Росія планує запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24

Головне управління розвідки України попереджає про те, що країна-агресорка Росія планує “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Це відбудеться в межах “тактики залякування”, до якої доволі часто вдається ворог.
Головні тези:
- Запуск може відбутися в ніч на 19 травня 2025 року.
- Ракета РС-24 має дальність польоту понад 10 тисяч кілометрів.
Що цього разу замислила Росія
Як вдалося дізнатися українським розвідникам, запуск може бути здійснений в ніч на 19 травня 2025 року.
Головна ціль Росії — здійснення демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО.
За попередніми даними, країна-агресорка здійснить “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу “Ярс”.
Окрім того, вдалося дізнатися, що місце запуску ― район поблизу населеного пункту Свободний Свєрдловскої області Росії.
Згідно з даними ГУР, дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів.
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