Росія планує запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія планує запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24

ГУР
Що цього разу замислила Росія

Головне управління розвідки України попереджає про те, що країна-агресорка Росія планує “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Це відбудеться в межах “тактики залякування”, до якої доволі часто вдається ворог.

Головні тези:

  • Запуск може відбутися в ніч на 19 травня 2025 року.
  • Ракета РС-24 має дальність польоту понад 10 тисяч кілометрів.

Що цього разу замислила Росія

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, запуск може бути здійснений в ніч на 19 травня 2025 року.

Головна ціль Росії — здійснення демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО.

За попередніми даними, країна-агресорка здійснить “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу “Ярс”.

Запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення держави агресора, — йдеться в повідомленні Головного управління розвідки України.

Окрім того, вдалося дізнатися, що місце запуску ― район поблизу населеного пункту Свободний Свєрдловскої області Росії.

Згідно з даними ГУР, дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів.

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