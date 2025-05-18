"Трамп втрачає терпіння". Президент Фінляндії повідомив хороші новини для України

Лідер Фінляндії Александр Стубб підбив підсумки телефонних переговорів з президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, які пройшли напередодні.
Головні тези:
- Українські союзники докладають максимальних зусиль, щоб переконати президента США у потребі підтримки України.
- Сам Трамп почав розуміти, що Путін просто блефує та маніпулює.
Стубб розповів про зміну настроїв Трампа
Як зазначив президент Фінляндії, ввечері 17 травня він провів доволі довгу телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
Окрім того, він додав, що вранці 19 травня вдалося поговорити і з президентом України Володимиром Зеленським.
За словами останнього, союзники України роблять все можливе, щоб донести до президента США, що Україна здатна вести оборонну війну, а ситуація в Росії гірша, ніж це наразі здається.
Окрім того, Стубб наголосив: попри коливання міжнародної дипломатії за останні два тижні ситуація для України змінилася в кращий бік.
Що важливо розуміти, перед тим президент Фінляндії востаннє говорив із Трампом і Зеленським тиждень тому.
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