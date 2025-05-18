"Трамп втрачає терпіння". Президент Фінляндії повідомив хороші новини для України
Категорія
Політика
Дата публікації

"Трамп втрачає терпіння". Президент Фінляндії повідомив хороші новини для України

Стубб розповів про зміну настроїв Трампа
Read in English
Джерело:  online.ua

Лідер Фінляндії Александр Стубб підбив підсумки телефонних переговорів з президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, які пройшли напередодні.

Головні тези:

  • Українські союзники докладають максимальних зусиль, щоб переконати президента США у потребі підтримки України.
  • Сам Трамп почав розуміти, що Путін просто блефує та маніпулює. 

Стубб розповів про зміну настроїв Трампа

Як зазначив президент Фінляндії, ввечері 17 травня він провів доволі довгу телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

Окрім того, він додав, що вранці 19 травня вдалося поговорити і з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський терплячий, а от Трамп втрачає терпіння, але в правильному напрямку, тобто в напрямку Путіна, — наголосив Стубб, підбиваючи підсумки цих бесід.

За словами останнього, союзники України роблять все можливе, щоб донести до президента США, що Україна здатна вести оборонну війну, а ситуація в Росії гірша, ніж це наразі здається.

Окрім того, Стубб наголосив: попри коливання міжнародної дипломатії за останні два тижні ситуація для України змінилася в кращий бік.

Що важливо розуміти, перед тим президент Фінляндії востаннє говорив із Трампом і Зеленським тиждень тому.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Тупорила втрата людей". Генштаб відреагував на звинувачення комбата "Маґури"
Генштаб ЗСУ
Як Генштаб коментує звинувачення Ширшина
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це фарс". Американський політолог оцінив переговори України та РФ
Що не так з підходом Трампа до України та РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія планує запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24
ГУР
Що цього разу замислила Росія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?