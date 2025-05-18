"Трамп втрачає терпіння". Президент Фінляндії повідомив хороші новини для України

Лідер Фінляндії Александр Стубб підбив підсумки телефонних переговорів з президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, які пройшли напередодні.

Стубб розповів про зміну настроїв Трампа

Як зазначив президент Фінляндії, ввечері 17 травня він провів доволі довгу телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

Окрім того, він додав, що вранці 19 травня вдалося поговорити і з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський терплячий, а от Трамп втрачає терпіння, але в правильному напрямку, тобто в напрямку Путіна, — наголосив Стубб, підбиваючи підсумки цих бесід. Поширити

За словами останнього, союзники України роблять все можливе, щоб донести до президента США, що Україна здатна вести оборонну війну, а ситуація в Росії гірша, ніж це наразі здається.

Окрім того, Стубб наголосив: попри коливання міжнародної дипломатії за останні два тижні ситуація для України змінилася в кращий бік.

Що важливо розуміти, перед тим президент Фінляндії востаннє говорив із Трампом і Зеленським тиждень тому.