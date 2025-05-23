В команде Трампа назревает раскол из-за новых санкций против РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

В команде Трампа назревает раскол из-за новых санкций против РФ

Трамп
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Источник:  online.ua

Согласно данным издания New Lines Magazine, шеф американской дипломатии Марко Рубио добивается введения новых санкций против России из-за того, что она не хочет останавливать войну против Украины. Однако президент США пока блокирует эту инициативу.

Главные тезисы

  • Рубио настаивает на усилении санкционного давления на Россию.
  • Однако он не может пойти против президента США Дональда Трампа.

Позиция Белого дома относительно антироссийских санкций неоднозначная

Как удалось узнать New Lines Magazine, несколько дней назад глава Госдепа США выступил перед Комитетом Сената по международным отношениям, который он ранее возглавлял.

Когда у Марка Рубио поинтересовались об уступках администрации Трампа России, он ответил, что санкции Штатов не были отменены, а американское оружие и разведывательные данные продолжают поступать в Украину.

По словам одного из инсайдеров, шеф американской дипломатии выступает за ужесточение санкционного давления на РФ.

Обратите внимание, как Рубио почти ежедневно вспоминает о санкциях. Он хочет, чтобы Конгресс рассмотрел законопроект (о новых санкциях в отношении России сенатора Линдси — ред.) Грэмма, поскольку он имеет большинство в Сенате, защищенное от вето, и это сорвет любую перезагрузку отношений с Москвой, — заявил он.

Несмотря на это, глава Госдепа США ограничен в своих действиях, поскольку американский лидер Дональд Трамп не желает вводить санкции против РФ.

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