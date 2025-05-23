Согласно данным издания New Lines Magazine, шеф американской дипломатии Марко Рубио добивается введения новых санкций против России из-за того, что она не хочет останавливать войну против Украины. Однако президент США пока блокирует эту инициативу.

Позиция Белого дома относительно антироссийских санкций неоднозначная

Как удалось узнать New Lines Magazine, несколько дней назад глава Госдепа США выступил перед Комитетом Сената по международным отношениям, который он ранее возглавлял.

Когда у Марка Рубио поинтересовались об уступках администрации Трампа России, он ответил, что санкции Штатов не были отменены, а американское оружие и разведывательные данные продолжают поступать в Украину.

По словам одного из инсайдеров, шеф американской дипломатии выступает за ужесточение санкционного давления на РФ.



Обратите внимание, как Рубио почти ежедневно вспоминает о санкциях. Он хочет, чтобы Конгресс рассмотрел законопроект (о новых санкциях в отношении России сенатора Линдси — ред.) Грэмма, поскольку он имеет большинство в Сенате, защищенное от вето, и это сорвет любую перезагрузку отношений с Москвой, — заявил он. Поделиться

Несмотря на это, глава Госдепа США ограничен в своих действиях, поскольку американский лидер Дональд Трамп не желает вводить санкции против РФ.