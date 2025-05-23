Попри санкції. Німецька компанія експортувала телекомунікаційні технології до Росії

Німецька компанія Kontron AG постачала в Росію технології після введення санкцій ЄС на такі товари.

Німецька компанія Kontron AG порушила санкційний режим

Фірма Kontron(Kontron AG — німецька мультинаціональна технологічна компанія з Аугсбурга, розробляє й виробляє вбудовані системи, модулі та плати, а також постачає програмні продукти для технологій Інтернету й 5G — ред.) експортувала мільйони конфіденційних телекомунікаційних технологій своєму російському підрозділу наприкінці 2023 року, йдеться у розслідуванні.

Kontron, яка має бізнес в ЄС, Великій Британії та Америці, використовувала словенську дочірню компанію для експорту конфіденційних телекомунікаційних технологій на суму понад 3,5 мільйона євро своєму російському підрозділу наприкінці 2023 року.

Загалом 11 постачань було відправлено зі словенської дочірньої компанії Kontron d.o.o до її російської дочірньої компанії Iskra Technologies у період з липня по листопад 2023 року. Тобто, це сталося вже після того, як Євросоюз запровадив на той момент уже 11 пакетів санкцій проти режиму Путіна через його вторгнення в Україну.

Зокрема цей 11-й пакет від 23 червня 2023 року був спрямований на обмеження експорту передових технологій та технологій подвійного використання до Росії. Поширити

Експортовані технології включали елемент, відомий як SI3000, який може відстежувати та перехоплювати комунікаційний трафік.

У компанії заявили, що постачання, які включали високотехнологічні товари та товари подвійного використання, заборонені санкціями ЄС, були виконанням замовлень, дозволених завдяки експортним ліцензіям, наданим урядом Словенії.

Видання зауважує, що санкції ЄС щодо технологій подвійного використання мають застосовуватися до всіх нових і чинних контрактів, навіть якщо вони підписані до набрання чинності санкцій. Але вони включають деякі винятки для окремих випадків щодо кібер-, екстрених та медичних технологій, причому очікується, що компанії отримають дозвіл від держави-члена ЄС, в якій вони базуються, на виконання цих замовлень.

Ні Єврокомісія, ні Центральне митне управління Німеччини не вказали, що розслідування щодо Kontron триває або буде проведено, зазначається у матеріалі.

Kontron обіцяла відмовитися від роботи з Росією та заявила, що «значно» скоротила інвестиції в Росію з моменту її вторгнення в Україну, зменшивши кількість своїх співробітників з 600 до 240. Однак компанія досі має постійну присутність на російському ринку через дочірню компанію Iskra Technologies, зазначає автор. Iskra Technologies підпала під санкції ЄС у грудні 2024 року, Kontron зберігає повний контроль над цією підсанкційною компанією.