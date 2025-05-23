Вопреки санкциям. Немецкая компания экспортировала телекоммуникационные технологии в Россию
Категория
Экономика
Дата публикации

Вопреки санкциям. Немецкая компания экспортировала телекоммуникационные технологии в Россию

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Источник:  Politico

Немецкая компания Kontron AG поставляла в Россию технологии после введения санкций ЕС на подобные товары.

Главные тезисы

  • Немецкая компания Kontron AG поставляла технологии в Россию после введения санкций ЕС, нарушая ограничения.
  • Расследование указывает на использование словенской дочерней компанией для экспорта конфиденциальных технологий на миллионные суммы.
  • Компания обещала отказаться от работы с Россией, но сохраняет контроль над подсанкционной дочерней компанией.

Немецкая компания Kontron AG нарушила санкционный режим

Фирма Kontron(Kontron AG — немецкая мультинациональная технологическая компания из Аугсбурга, разрабатывает и производит встроенные системы, модули и платы, а также поставляет программные продукты для технологий Интернета и 5G — ред.) экспортировала миллионы конфиденциальных телекоммуникационных технологий своему российскому подразделению в конце2.

Kontron, имеющая бизнес в ЕС, Великобритании и Америке, использовала словенскую дочернюю компанию для экспорта конфиденциальных телекоммуникационных технологий на сумму более 3,5 миллионов евро своему российскому подразделению в конце 2023 года.

В общей сложности 11 поставок было отправлено из словенской дочерней компании Kontron doo в ее российскую дочернюю компанию Iskra Technologies в период с июля по ноябрь 2023 года. То есть это произошло уже после того, как Евросоюз ввел на тот момент уже 11 пакетов санкций против режима Путина из-за его вторжения в Украину.

В частности, этот 11-й пакет от 23 июня 2023 года был направлен на ограничение экспорта передовых технологий и технологий двойного использования в Россию.

Экспортируемые технологии включали элемент, известный как SI3000, который может отслеживать и перехватывать коммуникационный трафик.

В компании заявили, что поставки, включавшие высокотехнологичные товары и товары двойного использования, запрещенные санкциями ЕС, были выполнением заказов, разрешенных благодаря экспортным лицензиям, предоставленным правительством Словении.

Издание отмечает, что санкции ЕС по технологиям двойного использования должны применяться ко всем новым и действующим контрактам, даже если они подписаны до вступления в силу санкций. Но они включают некоторые исключения для отдельных случаев по кибер-, экстренным и медицинским технологиям, причем ожидается, что компании получат разрешение от государства-члена ЕС, в котором они базируются, на выполнение этих заказов.

Ни Еврокомиссия, ни Центральное таможенное управление Германии не указали, что расследование по Kontron продолжается или будет проведено, отмечается в материале.

Kontron обещала отказаться от работы с Россией и заявила, что "значительно" сократила инвестиции в Россию с момента ее вторжения в Украину, уменьшив количество своих сотрудников с 600 до 240. Однако компания до сих пор имеет постоянное присутствие на российском рынке из-за дочерней компании Iskra Technologies, отмечает автор. Iskra Technologies подверглась санкциям ЕС в декабре 2024 года, Kontron сохраняет полный контроль над этой подсанкционной компанией.

С июня 2023 года, когда ЕС ввел санкции, словенское отделение Kontron также осуществило по меньшей мере 49 поставок технологии наблюдения SI3000 и запасных частей в свою дочернюю компанию в Казахстане, как показывают экспортные записи, проанализированные Politico.

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