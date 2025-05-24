18-й пакет санкций против России. Что задумал ЕС

Как удалось узнать журналистам, официальный Брюссель рассматривает сценарии отключения более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT. Кроме того, также активно обсуждается снижение ценового потолка на российскую нефть и введение запрета на газопроводы "Северный поток" в рамках нового пакета санкций.

Новый пакет санкций ЕС против РФ может быть гораздо жестче

Анонимные источники СМИ утверждают, что Европейская комиссия уже проводит активные переговоры со странами-членами ЕС по этому поводу.

Сейчас в центре внимания план отключения более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT.

Кроме того, также обсуждается снижение ценового потолка на российскую нефть до 45 долларов и введение запрета на газопроводы "Северный поток" на фоне попыток России и США возродить этот проект.

ЕС рассматривает дополнительный запрет на финансовые операции для около двух десятков банков и новые торговые ограничения на сумму около 2,5 млрд. евро, пытаясь еще больше сократить доходы России и ограничить ее доступ к технологиям, необходимым для производства вооружений. Поделиться

Что также важно понимать, по состоянию на сегодняшний день ограничение на российскую нефть составляет 60 долларов.