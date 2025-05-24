18-й пакет санкций против России. Что задумал ЕС

Как удалось узнать журналистам, официальный Брюссель рассматривает сценарии отключения более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT. Кроме того, также активно обсуждается снижение ценового потолка на российскую нефть и введение запрета на газопроводы "Северный поток" в рамках нового пакета санкций.
Главные тезисы
- ЕС настроен еще больше сократить доходы России и ограничить ее доступ к технологиям.
- По состоянию на сегодняшний день ограничение на российскую нефть составляет 60 долларов, а для снижения цены понадобится поддержка США.
Новый пакет санкций ЕС против РФ может быть гораздо жестче
Анонимные источники СМИ утверждают, что Европейская комиссия уже проводит активные переговоры со странами-членами ЕС по этому поводу.
Сейчас в центре внимания план отключения более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT.
Кроме того, также обсуждается снижение ценового потолка на российскую нефть до 45 долларов и введение запрета на газопроводы "Северный поток" на фоне попыток России и США возродить этот проект.
Что также важно понимать, по состоянию на сегодняшний день ограничение на российскую нефть составляет 60 долларов.
По словам экспертов, для снижения цены потребуется поддержка США.
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