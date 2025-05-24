18-й пакет санкций против России. Что задумал ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации

18-й пакет санкций против России. Что задумал ЕС

Новый пакет санкций ЕС против РФ может быть гораздо жестче
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Источник:  Bloomberg

Как удалось узнать журналистам, официальный Брюссель рассматривает сценарии отключения более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT. Кроме того, также активно обсуждается снижение ценового потолка на российскую нефть и введение запрета на газопроводы "Северный поток" в рамках нового пакета санкций.

Главные тезисы

  • ЕС настроен еще больше сократить доходы России и ограничить ее доступ к технологиям.
  • По состоянию на сегодняшний день ограничение на российскую нефть составляет 60 долларов, а для снижения цены понадобится поддержка США.

Новый пакет санкций ЕС против РФ может быть гораздо жестче

Анонимные источники СМИ утверждают, что Европейская комиссия уже проводит активные переговоры со странами-членами ЕС по этому поводу.

Сейчас в центре внимания план отключения более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT.

Кроме того, также обсуждается снижение ценового потолка на российскую нефть до 45 долларов и введение запрета на газопроводы "Северный поток" на фоне попыток России и США возродить этот проект.

ЕС рассматривает дополнительный запрет на финансовые операции для около двух десятков банков и новые торговые ограничения на сумму около 2,5 млрд. евро, пытаясь еще больше сократить доходы России и ограничить ее доступ к технологиям, необходимым для производства вооружений.

Что также важно понимать, по состоянию на сегодняшний день ограничение на российскую нефть составляет 60 долларов.

По словам экспертов, для снижения цены потребуется поддержка США.

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