Сенат США одобрит жесткие санкции против России — при каких условиях
Категория
Политика
Дата публикации

Сенат США одобрит жесткие санкции против России — при каких условиях

Сенат
Читати українською
Источник:  online.ua

Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против России, если нелегитимный президент России Владимир Путин в течение нескольких дней не покажет стремление к миру.

Главные тезисы

  • Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против России при определенных условиях, связанных с мирными переговорами с Украиной.
  • Законопроект предусматривает введение 500%-ного тарифа на импортируемые товары из стран, покупающих российскую нефть, за полномасштабное вторжение России в Украину.

Какие санкции готовит Сенат США для России

Об этом заявили авторы проекта — сенаторы Ричард Блюменталь (демократ) и Линдси Грэм (республиканец).

По их информации, законопроект о санкциях против России за полномасштабное вторжение в Украину получил 81 соавтор в Сенате США.

Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о крепком мире с Украиной или прибегнет к другим усилиям, включая военные вторжения, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира.

Закон также устанавливает 500%-ный тариф на импортируемые товары из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

Как отмечают авторы проекта, госсекретарь Марко Рубио подкомитета Сената по государственным и иностранным операциям по ассигнованиям, что Россия согласилась предоставить свои условия прекращения огня в ближайшие несколько дней.

Их содержание многое скажет о том, серьезно ли Россия относится к миру. Мы подозреваем, что это будет примерно то же самое. Если это будет больше похоже, Россия может ожидать решительных действий от Сената США.

Сенаторы отмечают, что законопроект изолирует Россию, помещая ее на торговый остров, накладывая жесткие пошлины на другие страны, поддерживающие эти зверства. Одним из приоритетов является привлечение Китая к ответственности за поддержку военной машины Путина путем покупки дешевой российской нефти у теневого флота. Без экономической поддержки Китая военная машина Путина остановилась бы, говорится в заявлении.

В то время как мы жаждем мира, нам и подавляющему большинству Сената становится все понятнее, что Путин играет в игры. Сенат Соединенных Штатов готов действовать, если эти игры продолжатся.

Напомним, сенаторы Грэм и Блюменталь внесли законопроект о санкциях в конце апреля. Грэм заявил, что у него достаточно поддержки в Палате представителей, чтобы внести законопроект о санкциях на рассмотрение и там. Дональд Трамп не сможет ветировать проект, поскольку для преодоления вето необходимо 67 голосов в Сенате, а проект поддерживают 81.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США и ЕС уже готовят разрушительные санкции против России
США и ЕС планируют усилить санкционное давление на РФ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Новые санкции против "теневого флота" РФ — что готовит ЕС
теневой флот
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Трамп не хочет вводить санкции против РФ — данные инсайдеров
Действия Трампа могут помочь Путину достичь его давних целей по уничтожению Альянса. Украина может остаться без поддержки США на фоне войны.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?