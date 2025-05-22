Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против России, если нелегитимный президент России Владимир Путин в течение нескольких дней не покажет стремление к миру.
Главные тезисы
- Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против России при определенных условиях, связанных с мирными переговорами с Украиной.
- Законопроект предусматривает введение 500%-ного тарифа на импортируемые товары из стран, покупающих российскую нефть, за полномасштабное вторжение России в Украину.
Какие санкции готовит Сенат США для России
Об этом заявили авторы проекта — сенаторы Ричард Блюменталь (демократ) и Линдси Грэм (республиканец).
По их информации, законопроект о санкциях против России за полномасштабное вторжение в Украину получил 81 соавтор в Сенате США.
Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о крепком мире с Украиной или прибегнет к другим усилиям, включая военные вторжения, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира.
Закон также устанавливает 500%-ный тариф на импортируемые товары из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты.
Как отмечают авторы проекта, госсекретарь Марко Рубио подкомитета Сената по государственным и иностранным операциям по ассигнованиям, что Россия согласилась предоставить свои условия прекращения огня в ближайшие несколько дней.
Сенаторы отмечают, что законопроект изолирует Россию, помещая ее на торговый остров, накладывая жесткие пошлины на другие страны, поддерживающие эти зверства. Одним из приоритетов является привлечение Китая к ответственности за поддержку военной машины Путина путем покупки дешевой российской нефти у теневого флота. Без экономической поддержки Китая военная машина Путина остановилась бы, говорится в заявлении.
В то время как мы жаждем мира, нам и подавляющему большинству Сената становится все понятнее, что Путин играет в игры. Сенат Соединенных Штатов готов действовать, если эти игры продолжатся.
Напомним, сенаторы Грэм и Блюменталь внесли законопроект о санкциях в конце апреля. Грэм заявил, что у него достаточно поддержки в Палате представителей, чтобы внести законопроект о санкциях на рассмотрение и там. Дональд Трамп не сможет ветировать проект, поскольку для преодоления вето необходимо 67 голосов в Сенате, а проект поддерживают 81.
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