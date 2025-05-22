Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против России, если нелегитимный президент России Владимир Путин в течение нескольких дней не покажет стремление к миру.

Какие санкции готовит Сенат США для России

Об этом заявили авторы проекта — сенаторы Ричард Блюменталь (демократ) и Линдси Грэм (республиканец).

По их информации, законопроект о санкциях против России за полномасштабное вторжение в Украину получил 81 соавтор в Сенате США.

Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о крепком мире с Украиной или прибегнет к другим усилиям, включая военные вторжения, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира.

Закон также устанавливает 500%-ный тариф на импортируемые товары из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

Как отмечают авторы проекта, госсекретарь Марко Рубио подкомитета Сената по государственным и иностранным операциям по ассигнованиям, что Россия согласилась предоставить свои условия прекращения огня в ближайшие несколько дней.

Их содержание многое скажет о том, серьезно ли Россия относится к миру. Мы подозреваем, что это будет примерно то же самое. Если это будет больше похоже, Россия может ожидать решительных действий от Сената США. Поделиться

Сенаторы отмечают, что законопроект изолирует Россию, помещая ее на торговый остров, накладывая жесткие пошлины на другие страны, поддерживающие эти зверства. Одним из приоритетов является привлечение Китая к ответственности за поддержку военной машины Путина путем покупки дешевой российской нефти у теневого флота. Без экономической поддержки Китая военная машина Путина остановилась бы, говорится в заявлении.

В то время как мы жаждем мира, нам и подавляющему большинству Сената становится все понятнее, что Путин играет в игры. Сенат Соединенных Штатов готов действовать, если эти игры продолжатся.

Напомним, сенаторы Грэм и Блюменталь внесли законопроект о санкциях в конце апреля. Грэм заявил, что у него достаточно поддержки в Палате представителей, чтобы внести законопроект о санкциях на рассмотрение и там. Дональд Трамп не сможет ветировать проект, поскольку для преодоления вето необходимо 67 голосов в Сенате, а проект поддерживают 81.