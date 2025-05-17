Новые санкции против "теневого флота" РФ — что готовит ЕС

ЕС готовит новые жесткие санкции против российского "теневого флота". В частности, из-за того, что РФ обходит ограничения и транспортирует нефть без санкций.
Главные тезисы
- Евросоюз готовит жесткие санкции против российского “теневого флота” из-за обхода санкций в транспортировке нефти.
- Российские танкеры и грузовые суда, образующие “теневой флот”, угрожают безопасности в Балтийском море.
- Новые меры направлены на усложнение возможностей России избежать санкций и на усиление безопасности в регионе.
Как ЕС ограничит "теневой флот" России
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил об усилении контроля за подводной инфраструктурой в Балтийском море из-за угрозы диверсий со стороны российского теневого флота.
Он предупредил, что Россия представляет опасность для всего региона и анонсировала новые санкции и усиленное патрулирование.
Под "теневым флотом" понимают российские танкеры и грузовые суда, обходящие санкции, в том числе по экспорту нефти.
По словам Вадефуля, эти суда ежедневно транспортируют нефть, что приносит значительные доходы Кремлю и представляют прямую угрозу безопасности в Балтийском море.
В настоящее время Евросоюз готовит 17-й пакет санкций против России, предусматривающий более жесткие ограничения для теневого флота.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже подчеркнула, что около 84% российского экспорта сырой нефти проходит через Балтийское море именно этим флотом, обеспечивая более трети бюджета России.
Вадефуль отметил важность совместных действий НАТО, ЕС и соседних стран по противодействию гибридным угрозам и защите критической инфраструктуры региона.
Напомним, что 11 апреля Силы обороны Эстонии задержали нефтяной танкер Kiwala после того, как он зашел в Таллиннский залив без флага. Как оказалось, это судно является частью российского "теневого флота", используемого РФ для перевозки нефти в обход санкций.
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