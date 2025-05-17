Нові санкції проти "тіньового флоту" РФ — що готує ЄС

ЄС готує нові жорсткі санкції проти російського "тіньового флоту". Зокрема через те, що РФ обходить обмеження і транспортує нафту без санкцій.

Як ЄС обмежить “тіньовий флот” Росії

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив про посилення контролю за підводною інфраструктурою в Балтійському морі через загрозу диверсій з боку російського тіньового флоту.

Він попередив, що Росія становить небезпеку для всього регіону і анонсував нові санкції та посилене патрулювання.

Під "тіньовим флотом" розуміють російські танкери та вантажні судна, які обходять санкції, зокрема щодо експорту нафти.

За словами Вадефуля, ці судна щоденно транспортують нафту, що приносить значні доходи Кремлю, та становлять пряму загрозу безпеці у Балтійському морі.

Це також допомагає Україні, тому що тіньовий флот щодня транспортує нафту, яку Росія продає без санкцій. Поширити

Наразі Євросоюз готує 17-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає жорсткіші обмеження для тіньового флоту.

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже підкреслила, що близько 84% російського експорту сирої нафти проходить через Балтійське море саме цим флотом, забезпечуючи понад третину бюджету Росії.

Вадефуль наголосив на важливості спільних дій НАТО, ЄС та сусідніх країн для протидії гібридним загрозам і захисту критичної інфраструктури регіону.

Нові заходи мають на меті ускладнити Росії можливості для уникнення санкцій та посилити безпеку у Балтійському морі. Поширити

Нагадаємо, що 11 квітня, Сили оборони Естонії затримали нафтовий танкер Kiwala після того, як він зайшов у Талліннську затоку без прапора. Як виявилось, це судно є частиною російського "тіньового флоту", який РФ використовує для перевезення нафти в обхід санкцій.