Нові санкції проти "тіньового флоту" РФ — що готує ЄС

ЄС готує нові жорсткі санкції проти російського "тіньового флоту". Зокрема через те, що РФ обходить обмеження і транспортує нафту без санкцій.
Головні тези:
- ЄС готує нові жорсткі санкції проти "тіньового флоту" РФ через обхід обмежень у транспортуванні нафти.
- Російські танкери та вантажні судна, що утворюють "тіньовий флот", становлять загрозу безпеці у Балтійському морі.
- Нові заходи спрямовані на ускладнення можливостей РФ уникнути санкцій та посилення безпеки у регіоні.
Як ЄС обмежить “тіньовий флот” Росії
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив про посилення контролю за підводною інфраструктурою в Балтійському морі через загрозу диверсій з боку російського тіньового флоту.
Він попередив, що Росія становить небезпеку для всього регіону і анонсував нові санкції та посилене патрулювання.
Під "тіньовим флотом" розуміють російські танкери та вантажні судна, які обходять санкції, зокрема щодо експорту нафти.
За словами Вадефуля, ці судна щоденно транспортують нафту, що приносить значні доходи Кремлю, та становлять пряму загрозу безпеці у Балтійському морі.
Наразі Євросоюз готує 17-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає жорсткіші обмеження для тіньового флоту.
Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже підкреслила, що близько 84% російського експорту сирої нафти проходить через Балтійське море саме цим флотом, забезпечуючи понад третину бюджету Росії.
Вадефуль наголосив на важливості спільних дій НАТО, ЄС та сусідніх країн для протидії гібридним загрозам і захисту критичної інфраструктури регіону.
Нагадаємо, що 11 квітня, Сили оборони Естонії затримали нафтовий танкер Kiwala після того, як він зайшов у Талліннську затоку без прапора. Як виявилось, це судно є частиною російського "тіньового флоту", який РФ використовує для перевезення нафти в обхід санкцій.
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