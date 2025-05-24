Атака РФ на Київ — постраждали щонайменше 15 людей

Вранці 24 травня Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що саме столиця України — Київ — був головною ціллю повітряного нападу Росії. Під удари загарбників цього разу потрапили Дніпровський, Соломʼянський та Оболонський райони міста.
Головні тези:
- У результаті ворожого нападу постраждали щонайменше 15 місцевих мешканців.
- Лідер України Володимир Зеленський уже відреагував на масштабну атаку РФ.
Подробиці масштабної атаки Росії на Київ
Що важливо розуміти, вночі російські окупанти випустили по столиці України 9 балістичних ракет, 6 з них було збито силами ППО.
Цю інформацію офіційно підтвердив начальник управління комунікацій Командування ПС ЗСУ Ігнат.
Також вказано, що у Соломʼянському районі уламки дрона влучили у квартиру на пʼятому поверсі, після чого спалахнув вогонь.
Згідно з останніми даними, постраждали 7 містян віком від 35 до 63 років. У них різні травми.
У Дніпровському районі повідомляється про поранення подружжя — чоловіка та жінки 40 та 41 років, яким у квартиру на пʼятому поверсі залетів уламок.
Окрім того, вказано, що один цивільний був поранений у Голосіївському районі.
На нову масштабну атаку ворога відреагував український лідер Володимир Зеленський:
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