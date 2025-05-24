Атака РФ на Київ — постраждали щонайменше 15 людей

Вранці 24 травня Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що саме столиця України — Київ — був головною ціллю повітряного нападу Росії. Під удари загарбників цього разу потрапили Дніпровський, Соломʼянський та Оболонський райони міста.

Подробиці масштабної атаки Росії на Київ

Що важливо розуміти, вночі російські окупанти випустили по столиці України 9 балістичних ракет, 6 з них було збито силами ППО.

Цю інформацію офіційно підтвердив начальник управління комунікацій Командування ПС ЗСУ Ігнат.

15 постраждалих внаслідок нічної атаки рф на столицю: поліція працює на місці ворожих влучань.БПлА та балістикою пошкоджені житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському та Оболонському районах, а також торгівельно-розважальний центр, навчальний заклад, 8 автомобілів та приміщення котельні, — йдеться в заяві поліції Києва. Поширити

Також вказано, що у Соломʼянському районі уламки дрона влучили у квартиру на пʼятому поверсі, після чого спалахнув вогонь.

Згідно з останніми даними, постраждали 7 містян віком від 35 до 63 років. У них різні травми.

У Дніпровському районі повідомляється про поранення подружжя — чоловіка та жінки 40 та 41 років, яким у квартиру на пʼятому поверсі залетів уламок.

В Оболонському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 4 поверхи 9-типоверхового житлового будинку. Наразі по допомогу звернулися пʼятеро постраждалих. Поширити

Окрім того, вказано, що один цивільний був поранений у Голосіївському районі.

На нову масштабну атаку ворога відреагував український лідер Володимир Зеленський: