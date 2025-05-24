Атака РФ на Київ — постраждали щонайменше 15 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на Київ — постраждали щонайменше 15 людей

Подробиці масштабної атаки Росії на Київ
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Вранці 24 травня Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що саме столиця України — Київ — був головною ціллю повітряного нападу Росії. Під удари загарбників цього разу потрапили Дніпровський, Соломʼянський та Оболонський райони міста. 

Головні тези:

  • У результаті ворожого нападу постраждали щонайменше 15 місцевих мешканців.
  • Лідер України Володимир Зеленський уже відреагував на масштабну атаку РФ.

Подробиці масштабної атаки Росії на Київ

Що важливо розуміти, вночі російські окупанти випустили по столиці України 9 балістичних ракет, 6 з них було збито силами ППО.

Цю інформацію офіційно підтвердив начальник управління комунікацій Командування ПС ЗСУ Ігнат.

15 постраждалих внаслідок нічної атаки рф на столицю: поліція працює на місці ворожих влучань.БПлА та балістикою пошкоджені житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському та Оболонському районах, а також торгівельно-розважальний центр, навчальний заклад, 8 автомобілів та приміщення котельні, — йдеться в заяві поліції Києва.

Також вказано, що у Соломʼянському районі уламки дрона влучили у квартиру на пʼятому поверсі, після чого спалахнув вогонь.

Згідно з останніми даними, постраждали 7 містян віком від 35 до 63 років. У них різні травми.

У Дніпровському районі повідомляється про поранення подружжя — чоловіка та жінки 40 та 41 років, яким у квартиру на пʼятому поверсі залетів уламок.

В Оболонському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 4 поверхи 9-типоверхового житлового будинку. Наразі по допомогу звернулися пʼятеро постраждалих.

Окрім того, вказано, що один цивільний був поранений у Голосіївському районі.

На нову масштабну атаку ворога відреагував український лідер Володимир Зеленський:

Складна ніч для всієї України: 250 ударних дронів, із яких абсолютна більшість — це іранські «шахеди», 14 балістичних ракет. Постраждали Одещина, Вінниччина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Київщина, Дніпровщина. Всюди — по цивільних. Є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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