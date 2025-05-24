У Трампа назвали "найпозитивніший результат" переговорів України та РФ

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог прокоментував початок наймасштабнішого обміну полоненими між Росією та Україною, який відбувся 23 травня. На переконання команди Дональда Трампа, це наразі "найпозитивніший результат" переговорів України та РФ у Стамбулі.

Білий дім оцінив обмін полоненими

Найпозитивніший результат технічних переговорів між Україною та Росією, що відбулися минулого тижня в Стамбулі: заплановано повернення по 1000 військовополонених з кожного боку. Кіт Келлог Спецпредставник президента США по Україні

Окрім того, Келлог публічно висловив вдячність міністру оборони України Рустему Умєрову за вагомий внесок у досягнення цього.

Нам потрібне перемир’я — вбивства мають припинитися, — підсумував посланець Трампа. Поширити

Як уже згадувалося раніше, 23 травня президент США офіційно підтвердив, що між Києвом та Москвою фіналізовано масштабний обмін полоненими.

За кілька годин після цього український лідер Володимир Зеленський повідомив про те, що в межах першого дня обмінів в Україну повернулися 390 людей.

Що важливо розуміти, ця домовленість стала чи не єдиним реальним результатом переговорів України та РФ у Стамбулі, які пройшли 16 травня вперше за більш ніж три роки.