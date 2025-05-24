ГУР зафіксувало понад 150 страт українських воїнів у полоні РФ

Головне управління розвідки Міноборони України має у своєму розпорядженні інформацію про понад 150 випадків страт українських оборонців, які потрапили в полон до російських загарбників.

ГУР закликає світ не ігнорувати воєнні злочини армії РФ

Українські розвідники звертають увагу на те, що кількість страт на фронті невпинно зростає.

Що важливо розуміти, у багатьох випадках йдеться про прямі накази вбивати полонених українських воїнів.

Не можна ігнорувати той факт, що це вже стало складовою цілеспрямованої політики з боку країни-агресорки Росії.

Це висновок не лише ГУР, а й Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування ситуації в Україні.

В її нещодавній доповіді вказано, що кілька російських дезертирів визнали той факт, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх.

Один із них навів слова заступника командира бригади: “Полонені не потрібні — розстрілюйте на місці”, — йдеться в документі. Поширити

З заявою з цього приводу також виступив спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт доктор Морріс Тідбол-Бінц:

Вони б не відбувалися з такою кількістю та частотою без наказу — або, принаймні, згоди — від найвищого військового командування, що в росії означає посаду президента. Поширити

ГУР вкотре нагадує російським окупантам ― за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.