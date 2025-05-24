ГУР зафіксувало понад 150 страт українських воїнів у полоні РФ

Головне управління розвідки Міноборони України має у своєму розпорядженні інформацію про понад 150 випадків страт українських оборонців, які потрапили в полон до російських загарбників.
Головні тези:
- У багатьох випадках російські окупанти отримували накази вбивати полонених українських воїнів.
- Російські дезертири розповіли про накази не брати полонених, а вбивати їх.
ГУР закликає світ не ігнорувати воєнні злочини армії РФ
Українські розвідники звертають увагу на те, що кількість страт на фронті невпинно зростає.
Що важливо розуміти, у багатьох випадках йдеться про прямі накази вбивати полонених українських воїнів.
Не можна ігнорувати той факт, що це вже стало складовою цілеспрямованої політики з боку країни-агресорки Росії.
Це висновок не лише ГУР, а й Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування ситуації в Україні.
В її нещодавній доповіді вказано, що кілька російських дезертирів визнали той факт, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх.
З заявою з цього приводу також виступив спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт доктор Морріс Тідбол-Бінц:
ГУР вкотре нагадує російським окупантам ― за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.
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