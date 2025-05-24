У Росії панікують через нову масовану атаку дронів — відео

Вранці 24 травня російські загарбники офіційно підтвердили, що протягом ночі знову намагалися відбити потужну атаку українських дронів на різні регіони країни-агресорки. Так, Міноборони РФ заявляє про нібито знищення 94 безпілотників.

“Бавовна” в Росії 24 травня — перші подробиці

Міноборони РФ стверджує, що протягом минулої ночі та ранку 24 травня черговими засобами ППО знищено 94 українські безпілотні літальні апарати літакового типу:

▪️ 64 БпЛА — над територією Бєлгородської області,

▪️ 24 БпЛА — над територією Брянської області,

▪️ два БпЛА — над територією Курської області,

▪️ два БпЛА — над територією Липецької області,

▪️ один БПЛА — над територією Воронезької області,

▪️ один БПЛА — над територією Тульської області.

Ба більше, російські опозиційні ЗМІ та телеграм-канали повідомляють, що у російському Єльці Липецької області дрони другий день поспіль атакують завод "Енергія".

За попередніми даними, кілька дронів ворожа ППО змогла збити над промзоною міста.

Місцеві мешканці панікують, оскільки протягом ночі знову чули гучні вибухи в небі над містом та роботу тривожної сирени.

За їхніми словами, під удар України дійсно знову потрапив завод "Енергія" — виробник акумуляторів та батарей і постачальник МО РФ.