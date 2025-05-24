В России паникуют из-за новой массированной атаки дронов — видео

Утром 24 мая российские захватчики официально подтвердили, что в течение ночи снова пытались отразить мощную атаку украинских дронов на разные регионы страны-агрессоры. Так, Минобороны РФ заявляет о якобы уничтожении 94 беспилотников.

"Бавовна" в России 24 мая — первые подробности

Минобороны РФ утверждает, что в минувшую ночь и утро 24 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:

▪️ 64 БпЛА — над территорией Белгородской области,

▪️ 24 БпЛА — над территорией Брянской области,

▪️ два БпЛА — над территорией Курской области,

▪️ два БпЛА — над территорией Липецкой области,

▪️ один БПЛА — над территорией Воронежской области,

▪️ один БПЛА — над территорией Тульской области.

Более того, российские оппозиционные СМИ и телеграмм-каналы сообщают, что в российском Ельце Липецкой области дроны второй день подряд атакуют завод "Энергия".

По предварительным данным, несколько дронов вражеская ПВО смогла сбить над промзоной города.

Местные жители паникуют, поскольку ночью снова слышали громкие взрывы в небе над городом и работу тревожной сирены.

По их словам, под удар Украины действительно снова попал завод "Энергия" — производитель аккумуляторов и батарей, а также поставщик МО РФ.