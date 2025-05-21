ЕС нашел для Украины около 1,3 млн артиллерийских снарядов
Категория
Украина
Дата публикации

ЕС нашел для Украины около 1,3 млн артиллерийских снарядов

Андрей Сибига
Из ЕС поступили положительные новости о помощи Украине
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Лидеры Европы наконец нашли возможность поставки Украине двух третей из 2 млн артиллерийских снарядов. Европейский союз настроен передать их ВСУ до конца 2025 года.

Главные тезисы

  • Отношения Украины и ЕС продолжают выходить на новый уровень.
  • Разблокирование переговоров о вступлении Украины в ЕС также актуально.

Из ЕС поступили положительные новости о помощи Украине

Об этом сообщил глава министра иностранных дел Андрей Сибига после встречи с главной дипломаткой ЕС Каей Каллас и участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Украинский дипломат подчеркнул, что европейская инициатива по увеличению количества поставленных Украине артиллерийских боеприпасов до 2 миллионов в этом году успешно продвигается вперед.

Страны-члены ЕС уже дали обещания по поводу двух третей из 2 млн артиллерийских снарядов, и мы работаем над тем, чтобы "закрыть" последнюю треть как можно быстрее. Спасибо Кае за ее важную инициативу.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

Кроме того, шеф украинской дипломатии также шла речь о разблокировании фактического запуска переговоров о вступлении Украины в ЕС.

На этом фоне Андрей Сибига обратил внимание на то, что нынешний важный период требует решительных решений и для сдерживания России, и для продвижения Украины на евроинтеграционном пути.

Мы согласились с необходимостью двигать оба этих процесса, — подчеркнул украинский дипломат.

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