ЕС нашел для Украины около 1,3 млн артиллерийских снарядов

Лидеры Европы наконец нашли возможность поставки Украине двух третей из 2 млн артиллерийских снарядов. Европейский союз настроен передать их ВСУ до конца 2025 года.

Из ЕС поступили положительные новости о помощи Украине

Об этом сообщил глава министра иностранных дел Андрей Сибига после встречи с главной дипломаткой ЕС Каей Каллас и участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Украинский дипломат подчеркнул, что европейская инициатива по увеличению количества поставленных Украине артиллерийских боеприпасов до 2 миллионов в этом году успешно продвигается вперед.

Страны-члены ЕС уже дали обещания по поводу двух третей из 2 млн артиллерийских снарядов, и мы работаем над тем, чтобы "закрыть" последнюю треть как можно быстрее. Спасибо Кае за ее важную инициативу. Андрей Сибига Глава МИД Украины

I was glad to catch up with @KajaKallas to thank her for inviting me to today’s EU foreign affairs council and reception in the margins of the Third EU-African Union ministerial.



We continue to work to increase pressure on Russia. Sanctions are an effective tool for defunding… pic.twitter.com/n0ccdSzWen — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 20, 2025

Кроме того, шеф украинской дипломатии также шла речь о разблокировании фактического запуска переговоров о вступлении Украины в ЕС.

На этом фоне Андрей Сибига обратил внимание на то, что нынешний важный период требует решительных решений и для сдерживания России, и для продвижения Украины на евроинтеграционном пути.