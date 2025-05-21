ЕС нашел для Украины около 1,3 млн артиллерийских снарядов

Лидеры Европы наконец нашли возможность поставки Украине двух третей из 2 млн артиллерийских снарядов. Европейский союз настроен передать их ВСУ до конца 2025 года.
Главные тезисы
- Отношения Украины и ЕС продолжают выходить на новый уровень.
- Разблокирование переговоров о вступлении Украины в ЕС также актуально.
Из ЕС поступили положительные новости о помощи Украине
Об этом сообщил глава министра иностранных дел Андрей Сибига после встречи с главной дипломаткой ЕС Каей Каллас и участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам.
Украинский дипломат подчеркнул, что европейская инициатива по увеличению количества поставленных Украине артиллерийских боеприпасов до 2 миллионов в этом году успешно продвигается вперед.
Кроме того, шеф украинской дипломатии также шла речь о разблокировании фактического запуска переговоров о вступлении Украины в ЕС.
На этом фоне Андрей Сибига обратил внимание на то, что нынешний важный период требует решительных решений и для сдерживания России, и для продвижения Украины на евроинтеграционном пути.
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