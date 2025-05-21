США заблокировали важное заявление G7 касательно поддержки Украины

Согласно данным издания Politico, команда президента США Дональда Трампа выступили против включения в заявление "Большой семерки" обещания дальнейшей поддержки Украины и осуждения захватнической войны, которую уже более 11 лет ведет Россия.

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Как утверждают инсайдеры, при согласовании совместного заявления "Группы семи", которое готовят министры финансов "Семерки", возникли новые трудности из-за жесткой позиции Белого дома.

К примеру, команда Трампа выступила против включения в заявление фразы о дальнейшей поддержке Украины.

Более того, Штаты хотят избежать осуждения вторжения России в Украину как "противоправного".

Что важно понимать, это уже не первый случай после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, когда США блокируют решительные формулировки в заявлениях “Группы семи” по Украине.

Президент США уверен, что такой подход к делам поможет склонить российского диктатора к завершению войны.