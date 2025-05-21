США заблокировали важное заявление G7 касательно поддержки Украины

Согласно данным издания Politico, команда президента США Дональда Трампа выступили против включения в заявление "Большой семерки" обещания дальнейшей поддержки Украины и осуждения захватнической войны, которую уже более 11 лет ведет Россия.
Главные тезисы
- Блокирование важных заявлений G7 происходит не впервые после возвращения Дональда Трампа к власти.
- Президент США считает, что это поможет склонить Путина к завершению войны.
США могут спровоцировать новый раскол в G7
Как утверждают инсайдеры, при согласовании совместного заявления "Группы семи", которое готовят министры финансов "Семерки", возникли новые трудности из-за жесткой позиции Белого дома.
К примеру, команда Трампа выступила против включения в заявление фразы о дальнейшей поддержке Украины.
Более того, Штаты хотят избежать осуждения вторжения России в Украину как "противоправного".
Что важно понимать, это уже не первый случай после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, когда США блокируют решительные формулировки в заявлениях “Группы семи” по Украине.
Президент США уверен, что такой подход к делам поможет склонить российского диктатора к завершению войны.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-