Трамп обратился к Путину с тайной просьбой касательно Украины

Американский лидер Дональд Трамп попросил у российского диктатора Владимира Путина выступить с предложением о завершении войны, которую Украина и Европа могут потенциально поддержать, а не сразу отклонить.

Новые детали переговоров Трампа и Путина

Как удалось узнать журналистам, после завершения переговоров с Путиным Трамп позвонил по телефону Зеленскому. К беседе присоединились лидеры Германии, Франции, Италии, Финляндии и Европейской комиссии.

Президент США заявил союзникам, что Путин согласился немедленно начать прямые переговоры о прекращении огня. После этого залегло несколько секунд изумленной тишины.

Зеленский обратил внимание Трампа на то, что Путин раньше уже соглашался на переговоры, однако это были только пустые слова. Глава Белого дома проигнорировал это замечание.

Кроме того, Трамп добавил, что российский диктатор представит мирный меморандум со своими условиями перемирия и окончания войны.

Трамп сказал Зеленскому и европейским лидерам, что он попросил Путина представить "что-то, с чем они (Украина и европейцы) могут согласиться", а не сразу отклонить предложение. Поделиться

Украинский лидер и его союзники были удивлены тем, что президент США удовлетворен результатами переговоров с Путиным, хотя на самом деле они ничего не изменили.