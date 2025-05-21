В России заявили об атаке более 150 дронов: фото последствий
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В России заявили об атаке более 150 дронов: фото последствий

"Бавовна" в России 20-21 мая - что известно
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Источник:  online.ua

Утром 21 мая Министерство обороны страны-агрессорки России сообщили, что их силы ПВО якобы смогли уничтожить 159 украинских беспилотников, атаковавших разные регионы РФ.

Главные тезисы

  • Одной из возможных целей атаки был завод полупроводниковых устройств в Орловской области.
  • Россия традиционно не раскрывает точное количество дронов, атаковавших ее территорию.

"Бавовна" в России 20-21 мая — что известно

Минобороны РФ утверждает, что в период с 20:00 20 мая и до 04:05 21 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

▪️ 41 БпЛА — над территорией Брянской области,

▪️ 37 БпЛА — над территорией Орловской области,

▪️ 31 БпЛА — над территорией Курской области,

▪️ шесть БпЛА — над территорией Московского региона,

▪️ пять БпЛА — над территорией Владимирской области,

▪️ три БпЛА — над территорией Рязанской области,

▪️ по одному БпЛА — над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.

Также указано, что в период с 04:00 до 08:00 21 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:

▪️ 16 БпЛА — над территорией Орловской области,

▪️ 10 БпЛА — над территорией Брянской области,

▪️ шесть БпЛА — над территорией Курской области.

Согласно данным российских оппозиционных СМИ, вероятной целью новой украинской атаки по Орловской области мог быть завод полупроводниковых устройств.

Он находится на улице Ермакова и попал под санкции США 1 мая 2024 года.

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