В России заявили об атаке более 150 дронов: фото последствий

Утром 21 мая Министерство обороны страны-агрессорки России сообщили, что их силы ПВО якобы смогли уничтожить 159 украинских беспилотников, атаковавших разные регионы РФ.
Главные тезисы
- Одной из возможных целей атаки был завод полупроводниковых устройств в Орловской области.
- Россия традиционно не раскрывает точное количество дронов, атаковавших ее территорию.
"Бавовна" в России 20-21 мая — что известно
Минобороны РФ утверждает, что в период с 20:00 20 мая и до 04:05 21 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
▪️ 41 БпЛА — над территорией Брянской области,
▪️ 37 БпЛА — над территорией Орловской области,
▪️ 31 БпЛА — над территорией Курской области,
▪️ шесть БпЛА — над территорией Московского региона,
▪️ пять БпЛА — над территорией Владимирской области,
▪️ три БпЛА — над территорией Рязанской области,
▪️ по одному БпЛА — над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.
Также указано, что в период с 04:00 до 08:00 21 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:
▪️ 16 БпЛА — над территорией Орловской области,
▪️ 10 БпЛА — над территорией Брянской области,
▪️ шесть БпЛА — над территорией Курской области.
Согласно данным российских оппозиционных СМИ, вероятной целью новой украинской атаки по Орловской области мог быть завод полупроводниковых устройств.
Он находится на улице Ермакова и попал под санкции США 1 мая 2024 года.
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