Удар России по стрельбищу на Сумщине — 6 военных погибли

20 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по стрельбу воинской части в Сумской области. Национальная гвардия Украины сообщает, что 6 военнослужащих, более 10 получили ранения.

Как в НГУ комментируют трагедию в Сумской области

Командование Национальной гвардии Украины и правоохранительные органы утверждают, что дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего 20 мая в результате ракетного удара в Сумской области.

В результате удара, во время проведения занятий на стрельбище воинской части, погибли 6 военнослужащих, более 10 получили ранения. Поделиться

Кроме того, указано, что командование Национальной гвардии Украины давно разработало четкие алгоритмы действий и передало все необходимые предписания по действиям в условиях угрозы воздушных ударов, а также с целью недопущения нарушений мер безопасности и скопления личного состава.

По факту трагедии проводится служебное расследование. Командир воинской части отстранен, необходимая информация передана правоохранительным органам. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, принимавших соответствующие решения. Поделиться

Также отмечено, что со стороны Национальной гвардии Украины будет предоставляться вся необходимая информация и содействие.

Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших. Поделиться

Напомним, вечером 20 мая российские оккупанты опубликовали видео удара "Искандером" по, как утверждается, центру подготовки военных вблизи города Шостка — в 43 км от границы с Сумщиной.