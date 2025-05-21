Удар России по стрельбищу на Сумщине — 6 военных погибли

20 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по стрельбу воинской части в Сумской области. Национальная гвардия Украины сообщает, что 6 военнослужащих, более 10 получили ранения.
Главные тезисы
- Командование Национальной гвардии Украины обещает дать жесткую правовую оценку всем должностным лицам, действия которых привели к гибели военных.
- Командир воинской части отстранен, необходимая информация передана правоохранительным органам.
Как в НГУ комментируют трагедию в Сумской области
Командование Национальной гвардии Украины и правоохранительные органы утверждают, что дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего 20 мая в результате ракетного удара в Сумской области.
Кроме того, указано, что командование Национальной гвардии Украины давно разработало четкие алгоритмы действий и передало все необходимые предписания по действиям в условиях угрозы воздушных ударов, а также с целью недопущения нарушений мер безопасности и скопления личного состава.
Также отмечено, что со стороны Национальной гвардии Украины будет предоставляться вся необходимая информация и содействие.
Напомним, вечером 20 мая российские оккупанты опубликовали видео удара "Искандером" по, как утверждается, центру подготовки военных вблизи города Шостка — в 43 км от границы с Сумщиной.
Также было указано, что удар наводили с помощью развед-БпЛА.
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