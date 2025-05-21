Удар России по стрельбищу на Сумщине — 6 военных погибли
Категория
Украина
Дата публикации

Удар России по стрельбищу на Сумщине — 6 военных погибли

НГУ
Как в НГУ комментируют трагедию в Сумской области
Читати українською

20 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по стрельбу воинской части в Сумской области. Национальная гвардия Украины сообщает, что 6 военнослужащих, более 10 получили ранения.

Главные тезисы

  • Командование Национальной гвардии Украины обещает дать жесткую правовую оценку всем должностным лицам, действия которых привели к гибели военных.
  • Командир воинской части отстранен, необходимая информация передана правоохранительным органам.

Как в НГУ комментируют трагедию в Сумской области

Командование Национальной гвардии Украины и правоохранительные органы утверждают, что дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего 20 мая в результате ракетного удара в Сумской области.

В результате удара, во время проведения занятий на стрельбище воинской части, погибли 6 военнослужащих, более 10 получили ранения.

Кроме того, указано, что командование Национальной гвардии Украины давно разработало четкие алгоритмы действий и передало все необходимые предписания по действиям в условиях угрозы воздушных ударов, а также с целью недопущения нарушений мер безопасности и скопления личного состава.

По факту трагедии проводится служебное расследование. Командир воинской части отстранен, необходимая информация передана правоохранительным органам. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, принимавших соответствующие решения.

Также отмечено, что со стороны Национальной гвардии Украины будет предоставляться вся необходимая информация и содействие.

Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших.

Напомним, вечером 20 мая российские оккупанты опубликовали видео удара "Искандером" по, как утверждается, центру подготовки военных вблизи города Шостка — в 43 км от границы с Сумщиной.

Также было указано, что удар наводили с помощью развед-БпЛА.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Польше оценили вероятность предоставления Украине МиГ-29
У Украины все еще есть шанс получить МиГ-29
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ резко увеличила количество штурмов в Харьковской области
Что происходит на Харьковщине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ВСУ раскрыли детали обороны Торецка — Россия усилила атаки
Торецк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?