Удар Росії по стрільбищу на Сумщині — 6 військових загинули

20 травня російські загарбники завдали ракетного удару по стрільбищу військової частини у Сумській області. Національна гвардія України повідомляє, що 6 військовослужбовців загинули, понад 10 — отримали поранення.
Головні тези:
- Командування Національної гвардії України обіцяє надати жорстку правову оцінку всім посадовим особам, дії яких призвели до загибелі військових.
- Командир військової частини відсторонений, необхідна інформація передана правоохоронним органам.
Як у НГУ коментують трагедію на Сумщині
Командування Національної гвардії України та правоохоронні органи стверджують, що дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку, що стався 20 травня внаслідок ракетного удару в Сумській області.
Окрім того, наголошується, що командування Національної гвардії України давно розробило чіткий алгоритми дій та передало всі необхідні розпорядження щодо дій в умовах загрози повітряних ударів, а також з метою недопущення порушень заходів безпеки та скупчення особового складу.
Також вказано, що з боку Національної гвардії України надаватиметься вся необхідна інформація та сприяння.
Нагадаємо, ввечері 20 травня російські окупанти опублікували відео удару "Іскандером" по, як стверджується, центру підготовки військових поблизу міста Шостка — за 43 км від кордону з Сумщиною.
Також було вказано, що удар наводили за допомогою розвід-БпЛА.
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