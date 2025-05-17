У ЗСУ розкрили деталі оборони Торецька — Росія посилила атаки

На Торецькому напрямку російські окупаційні війська здійснюють штурмові дії із застосуванням мотоциклів, зосередившись насамперед на флангових атаках.
Головні тези:
- Російські окупанти відправляють 170 штурмових дій щотижня на Торецьк, зосереджуючи увагу на флангових атаках.
- Ворог використовує мототехніку та важку бронетехніку для штурму міста та створення шляху для мотоциклістів.
Росія 170 разів за тиждень атакувала Торецьк
Про це повідомляє речник ОТУ «Луганськ» підполковник Дмитро Запорожець.
Він нагадав, що останнім часом окупанти вдаються до штурмів із застосуванням мототехніки та почасти важкої бронетехніки, яка має розчистити шлях для мотоциклістів.
В північній частині, де зараз 28-ма окрема механізована [бригада] разом з приданими підрозділами, туди численні зусилля зосередив ворог, в тому числі останнім часом із застосуванням мототехніки. Були спроби танком і двома ББМ-ками розмінувати шлях висування для мотоциклів, знищували численною кількістю FPV-дронів той танк.
За словами Запорожця, зараз ЗСУ трішки прорідили ворожу техніку: позавчора були знову штурми із застосуванням мототехніки — 6 одиниць, і знову їх 28-ма бригада знищила. І додав, що по центральній частині Торецька противник інтенсивно б’є з артилерії.
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