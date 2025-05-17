У ЗСУ розкрили деталі оборони Торецька — Росія посилила атаки

Росія 170 разів за тиждень атакувала Торецьк

Про це повідомляє речник ОТУ «Луганськ» підполковник Дмитро Запорожець.

Ворог не зменшує свій наступальний потенціал і інформація за минулий тиждень — це 170 штурмових дій противник проводив. Переважна більшість цих штурмових дій саме на Торецькому напрямку зараз, причому ворог активно намагається не по самому місту штурмувати, а й флангові атаки проводити. Поширити

Він нагадав, що останнім часом окупанти вдаються до штурмів із застосуванням мототехніки та почасти важкої бронетехніки, яка має розчистити шлях для мотоциклістів.

Оборона Торецька

В північній частині, де зараз 28-ма окрема механізована [бригада] разом з приданими підрозділами, туди численні зусилля зосередив ворог, в тому числі останнім часом із застосуванням мототехніки. Були спроби танком і двома ББМ-ками розмінувати шлях висування для мотоциклів, знищували численною кількістю FPV-дронів той танк.

За словами Запорожця, зараз ЗСУ трішки прорідили ворожу техніку: позавчора були знову штурми із застосуванням мототехніки — 6 одиниць, і знову їх 28-ма бригада знищила. І додав, що по центральній частині Торецька противник інтенсивно б’є з артилерії.