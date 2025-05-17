У ВСУ раскрыли детали обороны Торецка — Россия усилила атаки

На Торецком направлении российские оккупационные войска совершают штурмовые действия с применением мотоциклов, сосредоточившись, прежде всего, на фланговых атаках.

Россия 170 раз в неделю атаковала Торецк

Об этом сообщает спикер ОТУ «Луганск» подполковник Дмитрий Запорожец.

Враг не уменьшает свой наступательный потенциал и информация за прошедшую неделю — это 170 штурмовых действий противник проводил. Поделиться

Он напомнил, что в последнее время оккупанты предпринимают штурмы с применением мототехники и отчасти тяжелой бронетехники, которая должна расчистить путь для мотоциклистов.

Оборона Торецкая

В северной части, где сейчас 28 отдельная механизированная [бригада] вместе с приданными подразделениями, туда многочисленные усилия сосредоточил враг, в том числе в последнее время с применением мототехники. Были попытки танком и двумя ББМ-ками разминировать путь выдвижения для мотоциклов, уничтожали многочисленным количеством FPV-дронов этот танк.

По словам Запорожца, сейчас ВСУ немного проредили вражескую технику: позавчера были снова штурмы с применением мототехники — 6 единиц, и снова их 28 бригада уничтожила. И добавил, что по центральной части Торецкого противник интенсивно бьет из артиллерии.