У ВСУ раскрыли детали обороны Торецка — Россия усилила атаки
Категория
Украина
Дата публикации

У ВСУ раскрыли детали обороны Торецка — Россия усилила атаки

Торецк
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Источник:  АрміяInform

На Торецком направлении российские оккупационные войска совершают штурмовые действия с применением мотоциклов, сосредоточившись, прежде всего, на фланговых атаках.

Главные тезисы

  • Российские оккупационные войска усилили атаки на Торецк, совершая штурмовые действия с применением мотоциклов и тяжелой бронетехники.
  • Еженедельно враг направляет 170 штурмовых действий на Торецк, акцентируя внимание на фланговых атаках.

Россия 170 раз в неделю атаковала Торецк

Об этом сообщает спикер ОТУ «Луганск» подполковник Дмитрий Запорожец.

Враг не уменьшает свой наступательный потенциал и информация за прошедшую неделю — это 170 штурмовых действий противник проводил.

Он напомнил, что в последнее время оккупанты предпринимают штурмы с применением мототехники и отчасти тяжелой бронетехники, которая должна расчистить путь для мотоциклистов.

Оборона Торецкая

В северной части, где сейчас 28 отдельная механизированная [бригада] вместе с приданными подразделениями, туда многочисленные усилия сосредоточил враг, в том числе в последнее время с применением мототехники. Были попытки танком и двумя ББМ-ками разминировать путь выдвижения для мотоциклов, уничтожали многочисленным количеством FPV-дронов этот танк.

По словам Запорожца, сейчас ВСУ немного проредили вражескую технику: позавчера были снова штурмы с применением мототехники — 6 единиц, и снова их 28 бригада уничтожила. И добавил, что по центральной части Торецкого противник интенсивно бьет из артиллерии.

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