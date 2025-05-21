У Росії заявили про атаку понад 150 дронів: фото наслідків

Вранці 21 травня Міністерство оборони країни-агресорки Росії повідомило, що їхні сили ППО нібито змогли знищити 159 українських безпілотників, що атакували різні регіони РФ.

“Бавовна” у Росії 20-21 травня — що відомо

Міноборони РФ стверджує, що у період із 20:00 20 травня та до 04: 05 21 травня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 127 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу:

▪️ 41 БпЛА — над територією Брянської області,

▪️ 37 БпЛА — над територією Орловської області,

▪️ 31 БпЛА — над територією Курської області,

▪️ шість БпЛА — над територією Московського регіону,

▪️ п'ять БпЛА — над територією Володимирської області,

▪️ три БпЛА — над територією Рязанської області,

▪️ по одному БпЛА — над територіями Білгородської, Тульської, Калузької областей та над акваторією Чорного моря.

Також вказано, що у період з 04:00 до 08:00 21 травня черговими засобами ППО знищено 32 українські безпілотні літальні апарати літакового типу:

▪️ 16 БпЛА — над територією Орловської області,

▪️ 10 БпЛА — над територією Брянської області,

▪️ шість БпЛА — над територією Курської області.

Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, ймовірною ціллю нової української атаки по Орловській області міг бути завод напівпровідникових приладів.

Він знаходиться на вулиці Єрмакова та потрапив під санкції США 1 травня 2024 року.