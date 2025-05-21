У Росії заявили про атаку понад 150 дронів: фото наслідків

Вранці 21 травня Міністерство оборони країни-агресорки Росії повідомило, що їхні сили ППО нібито змогли знищити 159 українських безпілотників, що атакували різні регіони РФ.
Головні тези:
- Однією з можливих цілей атаки був завод напівпровідникових приладів в Орловській області.
- Росія традиційно не розкриває точну кількість дронів, яка атакували її території.
“Бавовна” у Росії 20-21 травня — що відомо
Міноборони РФ стверджує, що у період із 20:00 20 травня та до 04: 05 21 травня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 127 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу:
▪️ 41 БпЛА — над територією Брянської області,
▪️ 37 БпЛА — над територією Орловської області,
▪️ 31 БпЛА — над територією Курської області,
▪️ шість БпЛА — над територією Московського регіону,
▪️ п'ять БпЛА — над територією Володимирської області,
▪️ три БпЛА — над територією Рязанської області,
▪️ по одному БпЛА — над територіями Білгородської, Тульської, Калузької областей та над акваторією Чорного моря.
Також вказано, що у період з 04:00 до 08:00 21 травня черговими засобами ППО знищено 32 українські безпілотні літальні апарати літакового типу:
▪️ 16 БпЛА — над територією Орловської області,
▪️ 10 БпЛА — над територією Брянської області,
▪️ шість БпЛА — над територією Курської області.
Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, ймовірною ціллю нової української атаки по Орловській області міг бути завод напівпровідникових приладів.
Він знаходиться на вулиці Єрмакова та потрапив під санкції США 1 травня 2024 року.
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