Генштаб сообщает о новых успехах ВСУ — инфографика

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 21 мая 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.05.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 976 780 (+980) человек,

танков — 10 835 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 22 569 (+2) ед,

артиллерийских систем — 28 090 (+23) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 36 692 (+71) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 49 169 (+76) ед,

специальной техники — 3 895 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ также сообщает, что 20 мая враг нанес по позициям украинских воинов и населенным пунктам один ракетный и 70 авиационных ударов, использовал одну ракету и сбросил 116 КАБ.

Более того, россияне совершили 5174 обстрела, в том числе 149 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 3048 дронов-камикадзе.