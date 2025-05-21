Генштаб сообщает о новых успехах ВСУ — инфографика
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб сообщает о новых успехах ВСУ — инфографика

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 21 мая 2025 года
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За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1183-й день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • В течение 20 мая на фронте произошло 164 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 21 мая 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 976 780 (+980) человек,

  • танков — 10 835 (+1) ед,

  • боевых бронированных машин — 22 569 (+2) ед,

  • артиллерийских систем — 28 090 (+23) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 36 692 (+71) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 49 169 (+76) ед,

  • специальной техники — 3 895 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ также сообщает, что 20 мая враг нанес по позициям украинских воинов и населенным пунктам один ракетный и 70 авиационных ударов, использовал одну ракету и сбросил 116 КАБ.

Более того, россияне совершили 5174 обстрела, в том числе 149 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 3048 дронов-камикадзе.

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