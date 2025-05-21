Силы ПВО раскрыли результаты воздушного боя с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО раскрыли результаты воздушного боя с Россией

Воздушные Силы ВСУ
Подробности новой атаки РФ на Украину
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В ночь 21 мая защитники украинского неба смогли уничтожить 22 российских ударных дронов. Кроме того, еще 41 вражеский беспилотник локационно потерян/подавлен РЭБ. Негативных последствий пока не обнаружено.

Главные тезисы

  • Российский дроны сбивали на востоке, севере и в центре страны.
  • В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Сумщина.

Подробности новой атаки РФ на Украину

Новое воздушное нападение россияне начали около 00.30 21 мая.

Армия РФ атаковала 76 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлениям: Курск, Орел, Брянск — РФ.

В этот раз вражеские цели уничтожали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежены 63 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 22 — сбиты огневыми средствами поражения, 41 — локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

Под новые удары врага попали Харьковщина и Сумщина.

Держим небо! Вместе — к победе! — подчеркивают Воздушные силы ВСУ.

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