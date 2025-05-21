Сили ППО розкрили результати повітряного бою з Росією

Протягом ночі 21 травня захисники українського неба змогли знищити 22 російських ударних дронів. Окрім того, ще 41 ворожий безпілотник локаційно втрачений/подавлений РЕБ. Негативних наслідків нараз не виявлено.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на сході, півночі та в центрі країни.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Сумщина.
Подробиці нової атаки РФ на Україну
Новий повітряний напад росіяни розпочали близько 00.30 21 травня.
Цього разу ворожі цілі знищували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Під нові удари ворога потрапили Харківщина та Сумщина.
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