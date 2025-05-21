Сили ППО розкрили результати повітряного бою з Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО розкрили результати повітряного бою з Росією

Повітряні Сили ЗСУ
Подробиці нової атаки РФ на Україну
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Протягом ночі 21 травня захисники українського неба змогли знищити 22 російських ударних дронів. Окрім того, ще 41 ворожий безпілотник локаційно втрачений/подавлений РЕБ. Негативних наслідків нараз не виявлено.

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на сході, півночі та в центрі країни. 
  • Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Сумщина.

Подробиці нової атаки РФ на Україну

Новий повітряний напад росіяни розпочали близько 00.30 21 травня.

Армія РФ атаквала 76-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ — РФ.

Цього разу ворожі цілі знищували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 63 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 22 — збито вогневими засобами ураження, 41 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Під нові удари ворога потрапили Харківщина та Сумщина.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголошують Повітряні сили ЗСУ.

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