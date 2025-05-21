Генштаб звітує про нові успіхи ЗСУ на фронті — інфографіка
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб звітує про нові успіхи ЗСУ на фронті — інфографіка

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 21 травня 2025 року

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1183 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
  • Протягом 20 травня на фронті відбулося 164 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 21 травня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 21.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 976 780 (+980) осіб,

  • танків — 10 835 (+1) од,

  • бойових броньованих машин — 22 569 (+2) од,

  • артилерійських систем — 28 090 (+23) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36 692 (+71) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 49 169 (+76) од,

  • спеціальної техніки — 3 895 (+1) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ також повідомляє, що 20 травня ворог завдав по позиціях українських воїнів та населених пунктах одного ракетного та 70 авіаційних ударів, використав одну ракету та скинув 116 КАБ.

Ба більше, росіяни здійснили 5174 обстріли, зокрема 149 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використали 3048 дронів-камікадзе.

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