Трамп звернувся до Путіна з таємним проханням щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп звернувся до Путіна з таємним проханням щодо України

Нові деталі переговорів Трампа та Путіна
Джерело:  Axios

Американський лідер Дональд Трамп попросив у російського диктатора Володимира Путіна виступити виступити з пропозицією щодо завершення війни, яку Україна та Європа можуть потенційно підтримати, а не одразу відхилити.

Головні тези:

  • Відома реакція Зеленського та європейських лідерів на результат переговорів Трампа з Путіним.
  • Президент США дав зрозуміти, що фактично виходить з мирного процесу.

Нові деталі переговорів Трампа та Путіна

Як вдалося дізнатися журналістам, після завершення переговорів з Путіним Трамп зателефонував Зеленському. До бесіди одразу приєдналися лідери Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії та Європейської комісії.

Президент США заявив союзникам, що Путін погодився негайно розпочати прямі переговори про припинення вогню. Після цього залягло кілька секунд здивованої тиші.

Зеленський звернув увагу Трампа на те, що Путін раніше вже погоджувався на переговори, однак це були лише пусті слова. Очільник Білого дому проігнорував це зауваження.

Окрім того, Трамп додав, що російський диктатор представить "мирний меморандум" зі своїми умовами перемир'я і закінчення війни.

Трамп сказав Зеленському та європейським лідерам, що він попросив Путіна представити "щось, з чим вони (Україна і європейці) можуть погодитися", а не пропозицію, яка буде відразу відхилена.

Український лідер та його союзники були здивовані тим, що президент США задоволений результатами переговорів з Путіним, хоча насправді вони нічого не змінили.

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