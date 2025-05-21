США заблокували важливу заяву G7 щодо підтримки України

Згідно з даними видання Politico, команда президента США Дональда Трампа виступили проти включення у заяву “Великої сімки” обіцянки подальшої підтримки України та засудження загарбницької війни, яку уже понад 11 років веде Росія.
Головні тези:
- Блокування важливих заяв G7 щодо України відбувається не вперше після повернення Дональда Трампа до влади.
- Президент США вважає, що це допоможе схилити Путіна до завершення війни.
США можуть спровокувати новий розкол у G7
Як стверджують інсайдери, під час погодження спільної заяви “Групи семи”, котру готують міністри фінансів "Сімки", виникли нові труднощі через жорстку позицію Білого дому.
До прикладу, команда Трампа виступила проти включення у заяву фрази про подальшу підтримку України.
Ба більше, Штати хочуть уникнути засудження вторгнення Росії в Україну як "протиправного".
Що важливо розуміти, це вже не перший випадок після повернення Дональда Трампа у Білий дім, коли США блокують рішучі формулювання у заявах Групи семи щодо України.
Президент США переконаний, що такий підхід до справ допоможе схилити російського диктатора до завершення війни.
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