США заблокували важливу заяву G7 щодо підтримки України

Згідно з даними видання Politico, команда президента США Дональда Трампа виступили проти включення у заяву “Великої сімки” обіцянки подальшої підтримки України та засудження загарбницької війни, яку уже понад 11 років веде Росія.

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Як стверджують інсайдери, під час погодження спільної заяви “Групи семи”, котру готують міністри фінансів "Сімки", виникли нові труднощі через жорстку позицію Білого дому.

До прикладу, команда Трампа виступила проти включення у заяву фрази про подальшу підтримку України.

Ба більше, Штати хочуть уникнути засудження вторгнення Росії в Україну як "протиправного".

Що важливо розуміти, це вже не перший випадок після повернення Дональда Трампа у Білий дім, коли США блокують рішучі формулювання у заявах Групи семи щодо України.

Президент США переконаний, що такий підхід до справ допоможе схилити російського диктатора до завершення війни.