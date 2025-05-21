"Ми чекаємо". Рубіо публічно звернувся до Путіна

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо заявив, що під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін пообіцяв надіслати Білому дому "умови того, що їм буде потрібно для досягнення припинення вогню" з Україною. Наразі офіційний Вашингтон знаходиться у режимі очікування.

На якому етапі знаходяться переговори США та РФ

Згідно з даними глави Держдепу США, офіційна Москва має намір сформувати умови, які вони вимагатимуть для того, щоб досягти припинення вогню.

Марко Рубіо наголосив, що лише це дасть можливість проводити більш широкі переговори.

Ми чекаємо на ці умови, і тоді у нас буде набагато краще розуміння розрахунків Путіна, коли ми побачимо, як виглядатимуть ці умови. Марко Рубіо Глава Держдепу США

Що важливо розуміти, заява американського дипломата вказує на те, що команда Трампа не поспішає змінювати свою позицію щодо Росії.

Білий дім продовжує ігнорувати заклики лідерів Європи щодо посилення санкційного тиску на РФ.