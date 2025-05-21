"Ми чекаємо". Рубіо публічно звернувся до Путіна
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"Ми чекаємо". Рубіо публічно звернувся до Путіна

Рубіо
Джерело:  Politico

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо заявив, що під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін пообіцяв надіслати Білому дому "умови того, що їм буде потрібно для досягнення припинення вогню" з Україною. Наразі офіційний Вашингтон знаходиться у режимі очікування.

Головні тези:

  • Телефонна розмова Трампа з Путіним не призвела до прориву на шляху до завершення війни.
  • Команда Трампа ігнорує заклики Європи щодо посилення санкційного тиску на РФ.

На якому етапі знаходяться переговори США та РФ

Згідно з даними глави Держдепу США, офіційна Москва має намір сформувати умови, які вони вимагатимуть для того, щоб досягти припинення вогню.

Марко Рубіо наголосив, що лише це дасть можливість проводити більш широкі переговори.

Ми чекаємо на ці умови, і тоді у нас буде набагато краще розуміння розрахунків Путіна, коли ми побачимо, як виглядатимуть ці умови.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Глава Держдепу США

Що важливо розуміти, заява американського дипломата вказує на те, що команда Трампа не поспішає змінювати свою позицію щодо Росії.

Білий дім продовжує ігнорувати заклики лідерів Європи щодо посилення санкційного тиску на РФ.

Двогодинна телефонна розмова Трампа з Путіним не призвела до жодних проривів у питанні припинення вогню або переговорів про припинення бойових дій, що розчарувало європейських та українських союзників Вашингтона.

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