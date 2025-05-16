Франція вимагає "задушити економіку Росії раз і назавжди"

Шеф французької дипломатії Жан-Ноель Барро наголосив, що Євросоюз та США повинні "піти далі" і “задушити економіку Росії раз і назавжди”, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна зупинити війну РФ проти України.

Франція налаштована рішуче щодо РФ

Як уже згадувалося раніше, 16 травня український лідер Володимир Зеленський, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також президенти Франції та Туреччини Емманюель Макрон і Реджеп Таїп Ердоган проведуть невідкладні переговори.

Вони відбудуться в столиці Албанії — Тирані.

Усі учасники переговорів будуть зосереджені на жорсткому посиленні санкційного тиску на країну-агресорку Росію.

За словами інсайдерів, станом на сьогодні каральні мита на російський імпорт перебувають у стадії обговорення.

З заявою з цього приводу виступив очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро.

Він звернувся з потужним закликом до союзників у Євросоюзі та США.

Ми повинні бути готові ввести руйнівні санкції, які можуть задушити економіку Росії раз і назавжди, — наголосив дипломат. Поширити

Один з помічників президента Франції Еммануеля Макрона публічно висміяв російського диктатора, зазначивши, що той просто “ховається”.