Франция требует "задушить экономику России раз и навсегда"

Шеф французской дипломатии Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что Евросоюз и США должны "пойти дальше" и "задушить экономику России раз и навсегда", чтобы вынудить российского диктатора Владимира Путина остановить войну РФ против Украины.
Главные тезисы
- В ходе переговоров в Тиране будут рассматриваться усиление санкционного давления на Россию.
- Шеф французской дипломатии поддерживает идею введения разрушительных санкций против РФ.
Франция настроена решительно по отношению к РФ
Как уже упоминалось ранее, 16 мая украинский лидер Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также президенты Франции и Турции Эмманюэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган проведут безотлагательные переговоры.
Они состоятся в столице Албании — Тиране.
Все участники переговоров будут сосредоточены на жестком усилении санкционного давления на страну-агрессору Россию.
По словам инсайдеров, по состоянию на сегодняшний день карательные пошлины на российский импорт находятся на стадии обсуждения.
С заявлением по этому поводу выступил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
Он обратился с мощным призывом к союзникам в Евросоюзе и США.
Один из помощников президента Франции Эммануэля Макрона публично высмеял российского диктатора, отметив, что тот просто “прячется”
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