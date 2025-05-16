Франция требует "задушить экономику России раз и навсегда"
Категория
Экономика
Дата публикации

Франция требует "задушить экономику России раз и навсегда"

Франция настроена решительно по отношению к РФ
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Источник:  Politico

Шеф французской дипломатии Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что Евросоюз и США должны "пойти дальше" и "задушить экономику России раз и навсегда", чтобы вынудить российского диктатора Владимира Путина остановить войну РФ против Украины.

Главные тезисы

  • В ходе переговоров в Тиране будут рассматриваться усиление санкционного давления на Россию.
  • Шеф французской дипломатии поддерживает идею введения разрушительных санкций против РФ.

Франция настроена решительно по отношению к РФ

Как уже упоминалось ранее, 16 мая украинский лидер Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также президенты Франции и Турции Эмманюэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган проведут безотлагательные переговоры.

Они состоятся в столице Албании — Тиране.

Все участники переговоров будут сосредоточены на жестком усилении санкционного давления на страну-агрессору Россию.

По словам инсайдеров, по состоянию на сегодняшний день карательные пошлины на российский импорт находятся на стадии обсуждения.

С заявлением по этому поводу выступил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Он обратился с мощным призывом к союзникам в Евросоюзе и США.

Мы должны быть готовы ввести разрушительные санкции, которые могут задушить экономику России раз и навсегда, — подчеркнул дипломат.

Один из помощников президента Франции Эммануэля Макрона публично высмеял российского диктатора, отметив, что тот просто “прячется”

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