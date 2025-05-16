Россия в последний момент выдвинула неожиданное требование Украины и США

16 мая в Стамбуле российская делегация потребовала переговоров с Украиной без участия представителей США. Это требование было выдвинуто страной-агрессорой РФ в последний момент перед стартом встречи.
Главные тезисы
- В украинской делегации предположили, что Москва снова пытается сорвать мирный процесс.
- О реакции команды Трампа на эту провокацию пока не сообщается.
Россия продолжает шантажировать Украину и США
Об этом узнали журналисты своего инсайдера в украинской делегации.
Анонимный источник подчеркнул, что такое поведение представителей России указывает на попытки сорвать мирный процесс или же испртить его.
По убеждению инсайдера, если бы команда диктатора Путина действительно прилетела в Стамбул с реальным намерением решать вопросы и делать шаги к миру, то они должны быть заинтересованы, чтобы представители США были в комнате, чтобы это увидеть.
Как уже упоминалось ранее, около 13:30 по киевскому времени в Стамбуле началась встреча делегаций Украины и России по завершению войны.
Следует отметить, что это произошло впервые за последние 3 года. К переговорам присоединилась и Турция.
Также за несколько часов до этого прошли трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.
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