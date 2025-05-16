В Стамбуле начались переговоры Украины и России — первые за 3 года
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В Стамбуле начались переговоры Украины и России — первые за 3 года

Переговоры Украины и Турции уже начались
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Источник:  online.ua

Около 13:30 по киевскому времени в Стамбуле началась встреча делегаций Украины и России по завершению войны, что важно понимать, это произошло впервые за последние 3 года. К переговорам присоединена и Турция.

Главные тезисы

  • Турция выразила надежду на положительные результаты переговоров.
  • Трамп заявил, что уже готовится к встрече с Путиным.

Переговоры Украины и Турции уже начались

С заявлением по этому поводу выступил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Он отметил, что официальный Анкара рада видеть делегации России и Украины в Стамбуле.

По словам турецкого дипломата, делегации Москвы и Киева сами должны решить, прийти к миру или "продолжить разрушительный конфликт".

Хакан Фидан также добавил, что переговоры России и Украины в Стамбуле важны для подготовки возможной встречи глав стран: украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Согласно данным российских пропагандистов, переговоры России и Украины в Турции проходят без прессы.

Ни Зеленский, ни Трамп, ни Путин не прилетели на переговоры в Стамбул.

Однако незадолго до этого состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции по завершению захватнической войны, которую ведет Россия. Их результаты пока не известны.

На этом фоне президент США заявил, что готовится ко встрече с Путиным, однако ее даты пока не назвал.

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В Стамбуле начались переговоры Украины и России — первые за 3 года
Переговоры Украины и Турции уже начались

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