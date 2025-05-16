У Стамбулі почалися переговори України та Росії — перші за 3 роки

Близько 13:30 за київським часом у Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та Росії щодо завершення війни — що важливо розуміти, це сталося вперше за останні 3 роки. До переговорів долучена й Туреччина.

Переговори України й Туреччини вже почалися

З заявою з цього приводу виступив очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан.

Він наголосив, що офіційна Анкара рада бачити делегації Росії та України у Стамбулі.

За словами турецького дипломата, делегації Москви та Києва самі мають вирішити, дійти миру або "продовжити руйнівний конфлікт".

Хакан Фідан також додав, що переговори Росії та України у Стамбулі важливі для підготовки можливої ​​зустрічі глав країн: українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Згідно з даними російських пропагандистів, переговори Росії та України у Туреччині проходять без преси.

Ні Зеленський, ні Трамп, ні Путін не прилетіли на переговори у Стамбул.

Однак незадовго до цього відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини щодо завершення загарбницької війни, яку веде Росія. Їхні результати поки невідомі.

На цьому тлі президент США заявив, що готується до зустрічі з Путіним, однак її дати поки не назвав.