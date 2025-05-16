Росія в останню мить висунула неочікувану вимогу Україні та США

16 травня у Стамбулі російська делегація зажадала проведення переговорів з Україною без участі представників США. Ця вимога була висунута країною-агресоркою РФ в останню мить перед стартом зустрічі.

Росія продовжує шантажувати Україну та США

Про це дізналися журналісти від свого інсайдера в українській делегації.

Анонімне джерело наголосила, що така поведінка представників Росії вказує на спроби зірвати мирний процес або підважити його.

На переконання інсайдера, якби команда диктатора Путіна справді прилетіла у Стамбул з реальним наміром вирішувати питання та робити кроки до миру, то вони мали б бути зацікавленими, щоб представники США були в кімнаті, щоб це побачити.

Наша делегація приїхала з чіткими мандатами, з готовністю працювати, обговорювати припинення вогню, обговорювати зустріч на найвищому рівні, — заявив співрозмовник журналістів. Поширити

Як уже згадувалося раніше, близько 13:30 за київським часом у Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та Росії щодо завершення війни.

Варто зазначити, що це сталося вперше за останні 3 роки. До переговорів приєдналася й Туреччина.

Також за кілька годин до цього відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.