"Мы ждем". Рубио публично обратился к Путину

Шеф американской дипломатии Марко Рубио заявил, что во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин пообещал отправить Белому дому "условия того, что им потребуется для достижения прекращения огня" с Украиной. Пока официальный Вашингтон находится в режиме ожидания.
Главные тезисы
- Телефонный разговор Трампа с Путиным не привел к прорыву на пути к завершению войны.
- Команда Трампа игнорирует призывы Европы касательно усиления санкционного давления на РФ.
На каком этапе находятся переговоры США и РФ
Согласно данным главы Госдепа США, официальная Москва намерена сформировать условия, которые потребуются для того, чтобы достичь прекращения огня.
Марко Рубио подчеркнул, что только это позволит проводить более широкие переговоры.
Что важно понимать, заявление американского дипломата указывает на то, что команда Трампа не спешит менять свою позицию по отношению к России.
Белый дом продолжает игнорировать призывы лидеров Европы касательно усиления санкционного давления на РФ.
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