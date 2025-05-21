"Мы ждем". Рубио публично обратился к Путину

Шеф американской дипломатии Марко Рубио заявил, что во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин пообещал отправить Белому дому "условия того, что им потребуется для достижения прекращения огня" с Украиной. Пока официальный Вашингтон находится в режиме ожидания.

На каком этапе находятся переговоры США и РФ

Согласно данным главы Госдепа США, официальная Москва намерена сформировать условия, которые потребуются для того, чтобы достичь прекращения огня.

Марко Рубио подчеркнул, что только это позволит проводить более широкие переговоры.

Мы ждем этих условий, и тогда у нас будет гораздо лучшее понимание расчетов Путина, когда мы увидим, как будут выглядеть эти условия. Марк Рубио Глава Госдепа США

Что важно понимать, заявление американского дипломата указывает на то, что команда Трампа не спешит менять свою позицию по отношению к России.

Белый дом продолжает игнорировать призывы лидеров Европы касательно усиления санкционного давления на РФ.