Сенат США буде боротися за повернення викрадених Росією українських дітей

У Сенаті США внесли двопартійну резолюцію, яка вимагає від Росії забезпечити повернення викрадених нею українських дітей ще до підписання будь-якої мирної угоди між Києвом та Москвою.

Сенат США ухвалив важливе рішення

Такою звісткою поділився колишній журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

За словами останнього, 20 травня двопартійна група сенаторів представила резолюцію з цього приводу.

Її ініціаторами стали сенатор-республіканець Чак Грасслі і демократка Емі Клобучар.

Окрім того, про підтримку цього рішення заявили сенатори-республіканці Роджер Вікер, Джоні Ернст і Рік Скотт, і демократи Дік Дурбін та Джон Феттерман, а також декілька громадських організацій.

Остап Яриш звертає увагу на те, що це перша резолюція у Сенаті з моменту повернення Дональда Трампа у Білий дім, яку підтримали республіканці та яка закликає до дій щодо переговорного процесу з Росією.

Нелюдський і неспровокований напад Путіна на Україну запустив наймасштабнішу війну у Європі з часів Другої світової війни. Він викрав тисячі дітей, щоб промивати їм мізки і русифікувати, у спробах стерти їхню культурну ідентичність і спадок. США мають вимагати повернення цих дітей до того, як буде підписана якась угода щодо завершення війни в Україні, — виступив з заявою з цього приводу сенатор Грасслі. Поширити

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