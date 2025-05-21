Сенат США буде боротися за повернення викрадених Росією українських дітей

У Сенаті США внесли двопартійну резолюцію, яка вимагає від Росії забезпечити повернення викрадених нею українських дітей ще до підписання будь-якої мирної угоди між Києвом та Москвою.
Головні тези:
- Резолюцію підтримали як демократи, так і республіканці.
- Сенат США вимагає від Росії зупинити русифікацію та промивання мізків у викрадених українських дітей.
Сенат США ухвалив важливе рішення
Такою звісткою поділився колишній журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.
За словами останнього, 20 травня двопартійна група сенаторів представила резолюцію з цього приводу.
Її ініціаторами стали сенатор-республіканець Чак Грасслі і демократка Емі Клобучар.
Окрім того, про підтримку цього рішення заявили сенатори-республіканці Роджер Вікер, Джоні Ернст і Рік Скотт, і демократи Дік Дурбін та Джон Феттерман, а також декілька громадських організацій.
Остап Яриш звертає увагу на те, що це перша резолюція у Сенаті з моменту повернення Дональда Трампа у Білий дім, яку підтримали республіканці та яка закликає до дій щодо переговорного процесу з Росією.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:
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