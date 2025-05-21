Сенат США буде боротися за повернення викрадених Росією українських дітей
Категорія
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Сенат США буде боротися за повернення викрадених Росією українських дітей

дитина
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Джерело:  online.ua

У Сенаті США внесли двопартійну резолюцію, яка вимагає від Росії забезпечити повернення викрадених нею українських дітей ще до підписання будь-якої мирної угоди між Києвом та Москвою.

Головні тези:

  • Резолюцію підтримали як демократи, так і республіканці.
  • Сенат США вимагає від Росії зупинити русифікацію та промивання мізків у викрадених українських дітей.

Сенат США ухвалив важливе рішення

Такою звісткою поділився колишній журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

За словами останнього, 20 травня двопартійна група сенаторів представила резолюцію з цього приводу.

Її ініціаторами стали сенатор-республіканець Чак Грасслі і демократка Емі Клобучар.

Окрім того, про підтримку цього рішення заявили сенатори-республіканці Роджер Вікер, Джоні Ернст і Рік Скотт, і демократи Дік Дурбін та Джон Феттерман, а також декілька громадських організацій.

Остап Яриш звертає увагу на те, що це перша резолюція у Сенаті з моменту повернення Дональда Трампа у Білий дім, яку підтримали республіканці та яка закликає до дій щодо переговорного процесу з Росією.

Нелюдський і неспровокований напад Путіна на Україну запустив наймасштабнішу війну у Європі з часів Другої світової війни. Він викрав тисячі дітей, щоб промивати їм мізки і русифікувати, у спробах стерти їхню культурну ідентичність і спадок. США мають вимагати повернення цих дітей до того, як буде підписана якась угода щодо завершення війни в Україні, — виступив з заявою з цього приводу сенатор Грасслі.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:

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