Сенат США будет бороться за возвращение похищенных РФ украинских детей
Категория
Мир
Дата публикации

Сенат США будет бороться за возвращение похищенных РФ украинских детей

Сенат США принял важное решение
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Источник:  online.ua

В Сенате США внесли двухпартийную резолюцию, требующую от России обеспечить возвращение похищенных ею украинских детей еще до подписания любого мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Главные тезисы

  • Резолюцию поддержали как демократы, так и республиканцы.
  • Сенат США требует от России остановить русификацию и промывание мозгов у похищенных детей.

Сенат США принял важное решение

Таким известием поделился бывший журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.

По словам последнего, 20 мая двухпартийная группа сенаторов представила резолюцию касательно этого вопроса.

Ее инициаторами стали сенатор-республиканец Чак Грассли и демократ Эми Клобучар.

Кроме того, о поддержке этого решения заявили сенаторы-республиканцы Роджер Викер, Джонни Эрнст и Рик Скотт, и демократы Дик Дурбин и Джон Феттерман, а также несколько общественных организаций.

Остап Ярыш обращает внимание на то, что это первая резолюция в Сенате с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом, которую поддержали республиканцы и призывает к действиям в переговорном процессе с Россией.

Бесчеловечное и неспровоцированное нападение Путина на Украину запустило самую масштабную войну в Европе со времен Второй мировой войны. Он похитил тысячи детей, чтобы промывать им мозги и русифицировать, пытаясь стереть их культурную идентичность и наследие. США должны требовать возвращения этих детей до того, как будет подписано какое-либо соглашение о завершении войны в Украине, — выступил с заявлением по этому поводу сенатор Грассли.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальный фыльм «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

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