Украинские воины успешно поразили важный объект ВПК России

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что ночью 21 мая подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, успешно атаковали находящийся в Орловской области России Болховский завод полупроводниковых приборов.
Главные тезисы
- Завод является одним из важнейших предприятий в области разработки и производства полупроводниковых устройств.
- Атакованное предприятие поставляет продукцию для предприятий, производящих самолеты и ракеты для ВПК России.
Что известно о новом достижении ВСУ
Стоит отметить, что новая пораженная цель врага — одно из важнейших предприятий России в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов.
Также указано, что ключевыми направлениями деятельности является производство полупроводниковых приборов, микроэлектроники, силовой электроники, диодов и диодных сборок, микросхем для импульсных источников питания, оптоэлектронных коммутаторов, сервоприводов.
Согласно данным Генштаба ВСУ, атакованное предприятие поставляет продукцию в по меньшей мере 19 предприятий военно-промышленного комплекса России, связанных с производством в частности самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал".
Силы обороны Украины смогли достичь района десятью единицами БПЛА. После атаки вспыхнул пожар.
Подробности о последствиях поражения будут объявлены чуть позже.
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