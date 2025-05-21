Украинские воины успешно поразили важный объект ВПК России

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что ночью 21 мая подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, успешно атаковали находящийся в Орловской области России Болховский завод полупроводниковых приборов.

Что известно о новом достижении ВСУ

Стоит отметить, что новая пораженная цель врага — одно из важнейших предприятий России в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов.

Также указано, что ключевыми направлениями деятельности является производство полупроводниковых приборов, микроэлектроники, силовой электроники, диодов и диодных сборок, микросхем для импульсных источников питания, оптоэлектронных коммутаторов, сервоприводов.

Согласно данным Генштаба ВСУ, атакованное предприятие поставляет продукцию в по меньшей мере 19 предприятий военно-промышленного комплекса России, связанных с производством в частности самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал".

Несмотря на то, что завод находится под международными санкциями, ежегодно он производит около 3 миллионов приборов, а работает на нем около 700 человек. Поделиться

Силы обороны Украины смогли достичь района десятью единицами БПЛА. После атаки вспыхнул пожар.

Подробности о последствиях поражения будут объявлены чуть позже.