Украинские воины успешно поразили важный объект ВПК России
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины успешно поразили важный объект ВПК России

Генштаб ВСУ
Что известно о новом достижении ВСУ
Read in English
Читати українською

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что ночью 21 мая подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, успешно атаковали находящийся в Орловской области России Болховский завод полупроводниковых приборов.

Главные тезисы

  • Завод является одним из важнейших предприятий в области разработки и производства полупроводниковых устройств.
  • Атакованное предприятие поставляет продукцию для предприятий, производящих самолеты и ракеты для ВПК России.

Что известно о новом достижении ВСУ

Стоит отметить, что новая пораженная цель врага — одно из важнейших предприятий России в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов.

Также указано, что ключевыми направлениями деятельности является производство полупроводниковых приборов, микроэлектроники, силовой электроники, диодов и диодных сборок, микросхем для импульсных источников питания, оптоэлектронных коммутаторов, сервоприводов.

Согласно данным Генштаба ВСУ, атакованное предприятие поставляет продукцию в по меньшей мере 19 предприятий военно-промышленного комплекса России, связанных с производством в частности самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал".

Несмотря на то, что завод находится под международными санкциями, ежегодно он производит около 3 миллионов приборов, а работает на нем около 700 человек.

Силы обороны Украины смогли достичь района десятью единицами БПЛА. После атаки вспыхнул пожар.

Подробности о последствиях поражения будут объявлены чуть позже.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует... Слава Украине!

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб сообщает о новых успехах ВСУ — инфографика
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 21 мая 2025 года
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп обратился к Путину с тайной просьбой касательно Украины
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы ждем". Рубио публично обратился к Путину
На каком этапе находятся переговоры США и РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?