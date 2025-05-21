Українські воїни успішно уразили важливий об’єкт ВПК Росії

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що вночі 21 травня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, успішно атакували Болхівський завод напівпровідникових приладів, що знаходиться в Орловській області Росії.

Що відомо про нове досягнення ЗСУ

Варто зазначити, що нова уражена ціль ворога — це одне з найважливіших підприємств Росії в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів.

Також вказано, що ключовими напрямками діяльності є виробництво напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, атаковане підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу росії, пов'язаних з виробництвом зокрема літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал".

Попри те, що завод перебуває під міжнародними санкціями, щорічно він виробляє майже 3 мільйони приладів, а працює на ньому близько 700 осіб. Поширити

Сили оборони України змогли досягти району цілі десятьма одиницями БпЛА. Після атаки спалахнула пожежа.

Подробиці щодо наслідків ураження будуть оголошені згодом.