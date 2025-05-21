Українські воїни успішно уразили важливий об’єкт ВПК Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни успішно уразили важливий об’єкт ВПК Росії

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що вночі 21 травня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, успішно атакували Болхівський завод напівпровідникових приладів, що знаходиться в Орловській області Росії.

Головні тези:

  • Завод є одним з найважливіших підприємств у галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв.
  • Атаковане підприємство постачає продукцію для підприємств, які виробляють літаки та ракети для ВПК Росії.

Що відомо про нове досягнення ЗСУ

Варто зазначити, що нова уражена ціль ворога — це одне з найважливіших підприємств Росії в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів.

Також вказано, що ключовими напрямками діяльності є виробництво напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, атаковане підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу росії, пов'язаних з виробництвом зокрема літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал".

Попри те, що завод перебуває під міжнародними санкціями, щорічно він виробляє майже 3 мільйони приладів, а працює на ньому близько 700 осіб.

Сили оборони України змогли досягти району цілі десятьма одиницями БпЛА. Після атаки спалахнула пожежа.

Подробиці щодо наслідків ураження будуть оголошені згодом.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде… Слава Україні!

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